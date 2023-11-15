Köşk Belediyesi Kestane İşleme Tesisi Açılışa Hazırlanıyor

Köşk Belediyesi tarafından hazırlanan kestane unu ve şekerinin üretim ve paketlemesinin yapılacağı kestane işleme tesisinde son hazırlıklar yapılırken, açılmak için gün sayıyor.

Köşk Belediyesi tarafından hazırlanan kestane unu ve şekerinin üretim ve paketlemesinin yapılacağı kestane işleme tesisinde son hazırlıklar yapılırken, açılmak için gün sayıyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinin 'Marka Projesi' amacıyla Köşk Belediyesi tarafından hazırlanan ve Ovaköy Mahallesi'nde kurulan kestane işleme tesisinde üretim öncesinde son hazırlıklar yapılıyor. Kestane unu ve şekerinin üretim ve paketlemesinin yapılacağı tesiste günde 2 ton kestane işlenmesi hedeflenirken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, tesiste incelemelerde bulundu.

Projenin ilçeye büyük katma değer sağlayacağını ve istihdam sağlayacağını vurgulayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Bölgemizin önde gelen ürünleri arasında yer alan Kestane genellikle ham madde olarak piyasaya sürülmekte, işlenmiş katma değeri yüksek ürün olan; kestane şekeri ve kestane unu olarak dışarıda işlenmektedir. Üretimde birinci sırada olmamıza rağmen, kestane ürünleri üretimi ve ihracatımız oldukça düşük kalmaktadır. Bu durumu değiştirmek ve bölgemizde üretilen kestaneyi hak ettiği yere taşımak amacıyla inşa ettiğimiz Kestane İşleme Tesisimiz üretime hazır hale geldi. Çok yakında faaliyete başlayacak olan tesisimiz yalnızca kestane sezonunda değil 12 ay boyunca aktif bir şekilde kullanılarak bölgemizde üretilen tarımsal ürünler kurutulmuş meyve / sebze ürünleri işlenecek. Kestane şekeri ve kestane unu başta olmak üzere kestanenin işlenmesi ve paketlemesinin yapılacağı Kestane İşleme Tesisimiz sayesinde, bölgemizdeki kestanenin markalaşması, iştirakçilerimiz aracılığıyla kestane şekeri ve kestane unu gibi ürünlerin üretilip piyasaya sunulması sağlanacak. Bunun yanı sıra ilerleyen zamanlarda işlenen ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanması konusunda bu ürünlerin satışları için e-ticaret altyapısı sağlanacak olan web sitesi üzerinden ve dijital pazarlama araçlarından e-ticaret ile toptan ve perakende satış gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İlçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN