SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğinde geliştirilen 'KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği'nin uygulamaya alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; imalat sanayinin yalın dönüşüm yoluyla verimlilik artışına katkı sağlamak amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile KOSGEB iş birliğinde geliştirilen 'KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği' uygulamaya alındı. 'KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği' hakkında bilgi vermek ve model fabrikalarda gerçekleştirilen yalın dönüşüm uygulamalarını tanıtmak amacıyla da 26 ilde toplam 30 adet 'KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı' düzenlenecek. 8 Ağustos'ta Konya'da ve Karaman'da, 10 Ağustos'ta Kayseri'de, 14 Ağustos'ta Ankara'da ve 17 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek toplantıların takvimleri belirlendikçe duyurusu yapılacak.

'Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi Hizmeti' için destek oranı yüzde 100 ve destek üst limiti 10 bin lira. 'Model Fabrika Eğitim-Danışmanlık Hizmeti' için destek oranı yüzde 80 ve destek üst limiti 70 bin lira. 'Model Fabrika Öğren-Dönüş Programı Hizmeti' için destek oranı yüzde 80 ve destek üst limiti 150 bin lira. Destek programı süresince desteğin toplam üst limiti 200 bin lira.