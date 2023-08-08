KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği Uygulamaya Alındı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB iş birliğiyle geliştirilen 'KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği'ni uygulamaya aldığını duyurdu. Desteğin detayları ve bilgilendirme toplantıları hakkında bilgi verildi.
SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğinde geliştirilen 'KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği'nin uygulamaya alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; imalat sanayinin yalın dönüşüm yoluyla verimlilik artışına katkı sağlamak amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile KOSGEB iş birliğinde geliştirilen 'KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği' uygulamaya alındı. 'KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği' hakkında bilgi vermek ve model fabrikalarda gerçekleştirilen yalın dönüşüm uygulamalarını tanıtmak amacıyla da 26 ilde toplam 30 adet 'KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı' düzenlenecek. 8 Ağustos'ta Konya'da ve Karaman'da, 10 Ağustos'ta Kayseri'de, 14 Ağustos'ta Ankara'da ve 17 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek toplantıların takvimleri belirlendikçe duyurusu yapılacak.BİLGİLENDİRMELER YAPILACAKİmalat işletmeleri başta olmak üzere herkesin katılımına açık olan bilgilendirme toplantıları, açılış konuşmalarıyla başlayacak ve model fabrikalardaki yalın dönüşüm uygulamaları hakkındaki bilgilendirmeyle devam edecek. Toplantıların ikinci kısmında KOSGEB uzmanları tarafından 'Yalın Dönüşüm Desteği ve KOBİ Bilgi Sistemi' sunumu gerçekleştirilip destek programı hakkındaki sorular cevaplandırılacak. KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında tanımlanmış olan destekle yalın dönüşüm danışmanlarından veya model fabrikalardan hizmet alan KOBİ'lere destek verilecek. İki aşamalı olarak uygulanan 'KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği' kapsamında 'Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi Hizmeti', model fabrika veya yalın dönüşüm danışmanı tarafından verilirken 'Model Fabrika Eğitim-Danışmanlık Hizmeti' ve 'Model Fabrika Öğren-Dönüş Programı Hizmeti', model fabrikalar tarafından sağlanacak.DESTEK ORANLARIHizmet türleri bazında destek oranı ve üst limitleri şöyle:
'Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi Hizmeti' için destek oranı yüzde 100 ve destek üst limiti 10 bin lira. 'Model Fabrika Eğitim-Danışmanlık Hizmeti' için destek oranı yüzde 80 ve destek üst limiti 70 bin lira. 'Model Fabrika Öğren-Dönüş Programı Hizmeti' için destek oranı yüzde 80 ve destek üst limiti 150 bin lira. Destek programı süresince desteğin toplam üst limiti 200 bin lira.