KOSGEB'in 18 bin liralık desteğini 9 milyon liralık yatırıma dönüştürdü

ÇAMARDI, NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesinde Gökhan Ayaz, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle kurduğu işletmesinde dondurma aroması üretiyor.

Çamardı ilçesinde doğan 34 yaşındaki Ayaz, yaklaşık 17 sene dondurma ve süt ürünleri sektöründe çalıştı.

Balıkesir Üniversitesinden 2011'de gıda teknikerliği bölümünden mezun olan Ayaz, süt ürünleri üreten bir firmada 7 yıl imalat müdürlüğü yaptıktan sonra kendi işini kurmaya karar verdi.

KOSGEB'den 2019'da 18 bin lira hibe desteği alarak Çamardı ilçesinde aile şirketi kuran Ayaz, 3 yılda 9 milyon liralık yatırım yaptı. Ayaz'ın kurduğu ve 14 kişinin istihdam edildiği işletmede üretilen 21 çeşit dondurma aroması, 65 ilde ve 4 ülkede talep görüyor.

Ayaz, AA muhabirine, 2019'da dondurma sektöründe çalıştığı Giresun'dan işini bırakarak Çamardı'ya geldiğini ve şirket kurmak için KOSGEB'e başvurduğunu söyledi.

O dönem ekonomik sıkıntılarının olduğunu ve KOSGEB'den destek aldığını belirten Ayaz, "Verdikleri destek bizim için dönüm noktası oldu. 18 bin lira makine ve tesisat desteği aldım. Daha sonra kira ve personel desteğinde de bulundular. Bu sayede işimi daha hızlı büyütmeye ve daha iyi bir hale getirmeye çalıştım. KOSGEB her zaman yanımdaydı, hala da öyleler." dedi.

"Çamardı'nın adını duyurmaya çalışıyoruz"

Ayaz, kendi araçlarıyla 65 şehre dondurma aroması dağıttıklarını, ürünlerinde tatlandırıcı kullanmadıklarını dile getirdi.

Üretimi doğal yollarla yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Ayaz, şöyle konuştu:

"Bu yüzden de doğal meyve püresi üretimine başlamaya çalışıyoruz. Son dönemlerde işletmemizi ticari ve teknolojik anlamda geliştirmeye çalışıyoruz. Son olarak fuarlara katılmaya başladık. Yaklaşık 15 ülkeyle temaslarımız var. Yurt dışına ürün göndererek işlerimizi büyütmeye ve Çamardı'nın adını duyurmaya çalışıyoruz. Dubai, Katar ve Irak'ta ciddi görüşmelerimiz var. Orta Asya'daki 32 ülkeyle çalışan bir şirketle görüşüyoruz. Kısmet olursa onlar için de üretim yapacağız."

Ayaz, aracı firmalarla Kırgızistan, Kazakistan, Bulgaristan ve Azerbaycan'a ihracat yaptıklarını, olumlu dönüşler aldıklarını ve dış satıma ağırlık verdiklerini ifade etti.

Yıllık üretim hedefi 400 ton

Limonlu, çilekli, kavunlu, incirli, cevizli ve Antep fıstıklı gibi 21 çeşit dondurma aroması ürettiklerini anlatan Ayaz, şunları kaydetti:

"Geçen sene yıllık ortalama üretimimiz 270 tondu, bu sene 400 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Çalışan sayımızı da arttırmayı planlıyoruz. KOSGEB'den aldığımız destek sayesinde firmamızı bugünkü haline getirdik. Elimden geldiğince istihdam sağlayıp, ihracat yaparak KOSGEB'in sağladığı desteklerin karşılığını vermeye çalışıyorum. 4 ülkeye ihracat yaptık. İhracat için birçok ülkeyle görüşmemiz var. Daha fazla ülkeye ürünümüzü gönderip tanıtmak istiyoruz."