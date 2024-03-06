KOSGEB, Deprem Sonrası İşletmelere 12,8 Milyar Lira Destek Sağladı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi" kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki yaklaşık 40 bin işletmeye 12,8 milyar lira destek sağladı.

AA muhabirinin Deprem Haftası dolayısıyla derlediği bilgiye göre Başkanlık, söz konusu projeyle zor zamanlarında da KOBİ'lerin yanında oldu.

Proje'yle 450 milyon dolarlık uluslararası finansman ülkeye kazandırılırken, geçen yılın son iki ayında bu finansmanın tamamı deprem bölgesindeki işletmelere sunuldu.

Destek programıyla depremden etkilenen illerde ekonominin canlandırılması ve işletmelerin faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağlanması amaçlandı.

Üst limiti 750 bin lira olarak belirlenen program kapsamında geçen yıl Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 ildeki işletmelerin desteklenmesi için çalışıldı. KOSGEB, depremden etkilenen 39 bin 680 işletmeye 12 milyar 802 milyon 900 bin lira destek verdi.

Kahramanmaraşlı işletmeler desteklerde ilk sırada yer aldı

Kahramanmaraş, 10 bin 235 işletmeyle, desteklerden en fazla yararlanan il oldu. Söz konusu işletmelere 3 milyar 375 milyon 850 bin lira destek verildi.

Bu ili 8 bin 517 işletmeye verilen 2 milyar 975 milyon 300 bin lira destekle Hatay, 6 bin 916 işletmeye verilen 2 milyar 198 milyon 850 bin lira destekle Adıyaman, 4 bin 632 işletmeye verilen 1 milyar 620 milyon 50 bin lira destekle Malatya, 2 bin 657 işletmeye verilen 793 milyon 900 bin lira destekle Gaziantep, 2 bin 206 işletmeye verilen 584 milyon 650 bin lira destekle Şanlıurfa, 1962 işletmeye verilen 548 milyon 850 bin lira destekle Osmaniye takip etti.

Söz konusu illeri 913 işletmeye verilen 246 milyon 250 bin lira destekle Adana, 789 işletmeye verilen 221 milyon 50 bin lira destekle Elazığ, 697 işletmeye verilen 196 milyon 800 bin lira destekle Diyarbakır, 156 işletmeye verilen 41 milyon 350 bin lira destekle Kilis izledi.

Destek tutarının yüzde 89,5'i mikro, yüzde 9,2'si küçük, yüzde 1,2's orta ölçekli işletmelerce kullanıldı.

Desteklerden madencilik ve taş ocakçılığı, imalat, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, inşaat ile ulaştırma ve depolama gibi birçok sektör faydalandı.

Sektörlere göre dağılıma bakıldığında toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründeki işletmeler yüzde 48,2 pay ile ilk sırada yer aldı. Bu sektörü, yüzde 19,8 ile imalat ve yüzde 9,9 ile ulaştırma ve depolama sektörleri takip etti.