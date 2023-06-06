KOSGEB Başkanı Kurt, sel felaketinden etkilenen esnafı ziyaret etti

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Samsun'un Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi'nde sel nedeniyle zarar gören esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kurt, esnafın zararının karşılanması için çalışma başlattıklarını ve önümüzdeki günlerde adımlar atacaklarını belirtti.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi'nde aşırı yağış nedeniyle iş yerlerini su basan esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kurt, ziyaretin ardından AA muhabirine, yaşanan afetten Samsun başta olmak üzere Sinop, Amasya ve Kastamonu'nun etkilendiği anımsatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Esnafın sel nedeniyle zarar gördüğünü, bu nedenle KOSGEB olarak çalışma başlattıklarını anlatan Kurt, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın talimatıyla sahada olduklarını söyledi.

İlgili kurumlarla esnafın zararının karşılanması için aksiyon aldıklarına işaret eden Kurt, "Esnafın zarar ziyanını nasıl giderebiliriz, onlara nasıl destek olabiliriz, onun çalışmasını yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde esnafımızın görmüş olduğu zarar ziyanı telafi edecek adımları KOSGEB olarak atacağız. Zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum." dedi.

Afet anında olduğu gibi sonrasında da güçlü şekilde vatandaşın yanında olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Kurt, "Şu an defterdarlıklar hasar tespitlerini yapıyorlar illerde. Vatandaşımıza gelip makine ekipmanında ya da deposundaki ham madde, elindeki stokunda zarar ziyan var mı, bunları tespit ediyorlar. Ondan sonra KOSGEB olarak tespitlere göre süreci çalıştırıyoruz. Nasıl bir çalışma yapılacağını önümüzdeki günlerde açıklayacağız. " ifadelerini kullandı.

Kurt'a incelemesinde Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, KOSGEB İl Müdürü Nebahat Livaoğlu ve Samsun Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Eyüp Aydın eşlik etti.