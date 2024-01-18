Korunan Alanların Ziyaretçi Sayısı Artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, doğa turizmi açısından büyük önemi bulunan korunan alanların yıllık ziyaretçi sayısının 2002'de 5,5 milyon iken geçen yıl 64,7 milyona ulaştığını belirtti.

Çokçetin, AA muhabirine, korunan alanlarda yapılan çalışmalar ve ziyaretçi sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genel Müdürlük olarak her köşesi ayrı bir güzelliği barındıran Türkiye'nin korunan alan varlığını her geçen yıl artırdıklarına işaret eden Çokçetin, geçen yıl farklı koruma statülerinde 21 yeni alan ilan ettiklerini söyledi.

Çokçetin, bunun sonucunda korunan alan sayısının 660'a ulaştığını belirterek, bu sayının 48'ini milli parklar, 266'sını tabiat parkları, 110'unu tabiat anıtları, 31'ini tabiatı koruma alanları, 85'ini yaban hayatı geliştirme sahaları, 14'ünü ramsar alanlar, 59'unu ulusal öneme haiz sulak alanlar ve 47'sini mahalli öneme haiz sulak alanların oluşturduğunu ifade etti.

Korunan alanları, sahip oldukları kaynak değerlerle koruma gayretinde olduklarını bildiren Çokçetin, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da alan düzenlemeleri yaptıklarını, tanıtım merkezleri, konaklama tesisleri, seyir terasları, tur güzergahları ve macera parkurları gibi projeler hazırladıklarını anlattı.

Çokçetin, amaçlarının, daha fazla sayıda vatandaşın doğada keyifle vakit geçirmesini sağlayabilmek olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız bu çalışmalarında da katkısıyla insanımızın tabiata olan ilgisinin arttığını görüyoruz. Doğa turizmi açısından önemi büyük olan korunan alanlarımızın yıllık ziyaretçi sayısı 2002 yılında 5,5 milyon iken bugün 64 milyon 679 bin 581'e ulaşmış durumda. Korunan alanları ziyaretçilerimizle birlikte koruyoruz ve onlardan gelen önerileri çok önemsiyoruz. Bu nedenle ziyaretçilerimize memnuniyet anketleri düzenliyoruz. Yaptığımız anketler sonucunda, korunan alanlarımızı ziyaret eden kişilerin yüzde 85'inin alandan memnun ayrıldığı bilgisini edindik. Vatandaşlarımızdan da alanlarımızın koruma ve kullanma dengesini gözetmesi konusunda hassas olmalarını istiyoruz."

Geçen yıl en çok Marmaris Milli Parkı ziyaret edildi

Korunan alanlar için hazırladıkları Doğa Turizmi Master ve Doğa Turizmi Korunan Alan Uygulama Eylem planlarıyla Türkiye'deki potansiyel doğa turizmi faaliyet türleri ve bu aktivitelere imkan verecek sahaların tespit edildiğine işaret eden Çokçetin, doğa yürüyüşü, bisiklet, dağ bisikleti, dağcılık, jip ve foto safari ile tarih ve kültür rotaları belirleyerek sayısal "doğa turizm faaliyet haritaları" hazırladıklarını söyledi.

Çokçetin, tüm bu bilgileri, vatandaşların akıllı cihazlarından ulaşabileceği "Ekotaban Mobil Uygulaması"na aktardıklarını ifade etti.

Geçen yıl en çok ziyaret edilen korunan alanlara ilişkin de bilgi veren Çokçetin, bu alanlar içerisinde 11 milyon 69 bin 465 ziyaretçiyle ilk sırayı Marmaris Milli Parkı'nın aldığını aktardı. Çokçetin, 7 milyon 7 bin 60 ziyaretçiyle Antalya'daki Beydağları Sahil Milli Parkı'nın ikinci ve 4 milyon 172 bin 130 ziyaretçiyle Kocaeli'deki Ormanya Tabiat Parkı'nın ise üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Korunan alanlarda ağırlıklı olarak yaz aylarında yoğun ziyaretçi trafiği yaşandığına işaret eden Çokçetin, "Geçen yıl haziran, temmuz ve ağustos aylarında neredeyse 30 milyon ziyaretçiyi korunan alanlarımızda ağırladık." dedi.