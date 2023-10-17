Korona Virüs ve Dijital Alışveriş: Türkiye'de e-Ticaret Rakamları Artıyor

İnternetin yaygınlaşması ve korona virüs salgını ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dünyada olduğu gibi Türkiye'de de alışveriş ve ticaret anlayışını değiştirdi. Dijitale daha kolay uyum sağlayan yeni neslin bilgisayara olan düşkünlüğü ile birlikte e-Ticaret rakamları geleneksel alışveriş rakamlarına ulaştı.

İnternetin yaygınlaşması ve korona virüs salgını ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dünyada olduğu gibi Türkiye'de de alışveriş ve ticaret anlayışını değiştirdi. Dijitale daha kolay uyum sağlayan yeni neslin bilgisayara olan düşkünlüğü ile birlikte e-Ticaret rakamları geleneksel alışveriş rakamlarına ulaştı.

Merkezi Aydın'da bulunan ve ülke genelindeki pek çok firmaya elektronik ticaret danışmanlığı hizmeti veren e-Ticaret Uzmanı Gökhan Akçınar, artık yeni neslin maydanozu bile akıllı telefonu ile seçip evine sipariş verdiğini belirterek önümüzdeki süreçte en merkezi dükkanların değil en bilinen ve altyapısı en uygun olan sanal marketlerin daha fazla satış yapacağının öngörüldüğünü belirtti.

'Sadece Aydın'da binin üzerinde incir zeytin satan sanal market var"

2019 yılında Çin'de başlayıp 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının dünyadaki pek çok alışkanlığı değiştirdiğini ve bunun başında da alışveriş kültürü geldiğini belirten Gökhan Akçınar, "Eskiden insanlarımız gözüyle görmeyip eliyle dokunmadığı ürünü para verip almak istemezdi. Ancak pandemiden sonra alışkanlıklar öyle değişti ki, herkes alacağı ürünü internetten seçmeye başladı. Kısa süre öncesine kadar incir ve zeytin üretim merkezi olan Aydın'dan her gün onlarca araç ülkenin değişik bölgelerine incir ve zeytin satışı için araçlar çıkardı. Bugün ise satışlar bilgisayar başında nakliye ve teslimatlar kargolar aracılığı ile yapılmaya başlandı. Şu anda Aydın'da sadece kuru incir, zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere ilin yerel ürünlerinin satışı için kurulmuş ve faaliyette olan binin üzerinde sanal mağaza var ve her geçen gün yenileri kuruluyor" diyerek pandeminin ticaret kültürünü de değiştirdiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 2022 yılında e ticaret hacmindeki artışın yüzde 109 olarak kaydedildiğini bunun da ülke genelinde e ticarete olan yönelimin bir göstergesi olduğunu kaydeden Akçınar, "Bugün iyi bir satış için bulvarda 20 metrekare bir dükkan tutup işletmenin maliyeti aylık nerden baksan 60-70 bin lira. Bunun yanında sanal mağaza yönetimi gerçek mağaza yönetimine göre çok daha kolay ve masrafsız. Sadece verilen siparişi paketleyip belirtilen adrese gönderiyorsunuz. Bu nedenle mobil teknolojilerdeki gelişim ve kolaylık e-ticaret hacmini büyüttü" diye konuştu. - AYDIN