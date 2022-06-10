Antalya Büyükşehir'den Korkoop'lu Kadınlara Fide Desteği - Haberler

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Antalya Büyükşehir'den Korkoop'lu Kadınlara Fide Desteği

ANKA - Ekonomi
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, yerelden kalkınma hedefiyle destek verdiği Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) üyesi kadınlar ürünlerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Ev yapımı reçel, zeytin, salça, tarhana, erişte gibi ürünleri tüketiciyle buluşturan KORKOOP’lu kadınlar şimdi de tıbbi ve aromatik bitki yetiştirecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, yerelden kalkınma hedefiyle destek verdiği Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) üyesi kadınlar ürünlerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Ev yapımı reçel, zeytin, salça, tarhana, erişte gibi ürünleri tüketiciyle buluşturan KORKOOP'lu kadınlar şimdi de tıbbi ve aromatik bitki yetiştirecek.

Üretime katılarak emeklerini kazanca dönüştüren Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne (KORKOOP) Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gıda üretim ve paketleme tesisine kavuşan KORKOOP'lu kadınlar 'Kadın Girişimciler Durağı' ismini verdikleri alanda  anne eli lezzetinde kahvaltı, bazlama ve gözlemeleri Antalyalılarla buluşuyor. Çalışmaya ve üretmeye doymayan KORKOOP'lu kadınlar şimdi de hazırladıkları kahvaltı ve soslarda kullanacakları tıbbi ve aromatik bitkileri kendileri yetiştirecek.

PAKETLEYİP SATIŞA SUNACAKLAR

KORKOOP'lu kadınların talep ettiği kekik, adaçayı, biberiye fideleri Antalya Büyükşehir Belediyesi tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından teslim edildi. Fideleri toprakla buluşturan KORKOOP üyesi kadınlar, elde ettikleri bitkileri kahvaltı, salata ve soslarda kullanacaklarını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin serasında üretilen tıbbi ve aromatik bitki fideleri kooperatif bünyesinde yetiştirilip, kurutulup, paketlenecek ve satış mağazalarında satışa sunulacak.

ANKA / Ekonomi

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