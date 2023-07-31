Körfez Ülkeleri Türkiye'ye Enerji İşbirliği İçin İlgi Gösteriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'ye körfez ülkelerinden ciddi ilgi olduğunu belirterek, Suudi Arabistan ile önemli bir enerji işbirliği gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bayraktar, ayrıca Türkiye'nin yenilenebilir enerji projelerine de ilgi duyduklarını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'ye körfez ülkelerinden ciddi ilgi olduğunu belirterek, "Suudi Arabistan ile önemli bir enerji işbirliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Maddi olarak miktarı netleşmedi. 4-5 bin megavatlık yenilenebilir enerji projesine ilgi duyduklarını görüyoruz." dedi.

Bayraktar, A Haber'de katıldığı programda, Türkiye'nin enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile enerjide işbirliğinin ele alındığını anımsatan Bayraktar, Suudi Arabistan ve Katar'ın da Türkiye ile enerji projeleri geliştirmek istediklerini söyledi.

Bayraktar, son iki aydır BAE ile gerçekleştirilmesi muhtemel enerji projelerine yoğun olarak odaklanıldığını belirterek, "BAE ile toplamda 50,7 milyar dolarlık anlaşma seti bulunuyor. Bunun 29,7 milyar doları enerji projeleri. Enerji projelerinde de ağırlıklı olan kısım yenilenebilir enerji, rüzgar, güneş, deniz üstü rüzgar enerjisi projeleri, doğal gaz ile hidrojen ve yeşil amonyak üretiminin olduğu bir proje setimiz var." diye konuştu.

Körfez ülkelerinin Türkiye'de özellikle yenilenebilir enerji alanına ilgi gösterdiğini vurgulayan Bayraktar, "Türkiye'de yatırım yapan şirketler ülkemizi bildiği için o anlamda da Suudi Arabistan'la önemli bir enerji işbirliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Maddi olarak miktarı netleşmedi. 4-5 bin megavatlık yenilenebilir enerji projesine ilgi duyduklarını görüyoruz. Biz gerek elektrikte, gerek doğal gazda çevre ülkelerde bölgesel işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Orada da BAE ve Suudi Arabistan'ın istekleri ve talepleri olduğunu gördük." değerlendirmesini yaptı.

Yenilenebilir enerjide 5 bin megavat yatırım hedefi

Bayraktar, Türkiye'nin 2035 yılına kadar her yıl 3 bin 500 megavat güneş, 1500 megavat rüzgar enerjisi yatırımı hedefi olduğuna dikkati çekerek, "Sürekli elektrik üretebilecek bir santral düşünüldüğünde yaklaşık yeni 6 Atatürk Barajı devreye almış olacağız bu projeleri hayata geçirdiğimizde." ifadesini kullandı.

İklim değişikliğiyle mücadele, dışa bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliği için nükleerin Türkiye'nin enerji sepetinin içinde yer alması gerektiğini dile getiren Bayraktar, "Akkuyu, 27 Nisan'da yakıtın sahaya gelmesiyle nükleer tesis statüsü kazandı. İnşallah, 2024 yılında ilk elektriği bu sahadan, ilk reaktörden üretmek istiyoruz. Böylece, takip eden yıllarda da diğer reaktörlerin devreye girmesi suretiyle yaklaşık 4 reaktörle Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'u Akkuyu'dan karşılanmış olacak." diye konuştu.

Yeni nükleer enerji projelerine ilişkin ise Bayraktar, şunları kaydetti:

"Trakya projesi için ağırlıklı olarak Çin Halk Cumhuriyeti ve ilgili şirketlerle görüşüyoruz. Müzakerelerimiz önemli bir olgunluk seviyesine ulaşmış durumda. Bir diğer proje Sinop'ta da Rosatom ile yıllardır devam eden çalışmalarımız var. Güney Kore de bu konuyla alakalı olan tecrübelerini ülkemize yansıtmak istiyor. Onlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Bunları da önümüzdeki aylarda neticelendirmek ve bu konuda sahada fiili çalışmalara başlamayı hedefliyoruz."

Bakan Bayraktar, ayrıca küçük modüler reaktörler konusunda da ABD ve İngiltere ile işbirliği konusunun değerlendirildiğini söyledi.

Türkiye'nin 2053'te karbon nötr olma hedefine de değinen Bayraktar, "Kaynakta ve teknolojide net ihracatçı bir Türkiye hedefimiz var." dedi.