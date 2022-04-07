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Körfez'de fırınlara gramaj denetimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Körfez'de fırınlara gramaj denetimi

Körfez'de zabıta ekipleri, ilçe genelinde ekmek fırınlarında ve pastanelerde yürüttüğü pide ve gramaj denetimlerini sürdürüyor.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Körfez'de zabıta ekipleri, ilçe genelinde ekmek fırınlarında ve pastanelerde yürüttüğü pide ve gramaj denetimlerini sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında unlu mamul üreten iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalar tüketmesi için denetimlerini sürdüren ekipler, pide üretimi gerçekleştiren fırınlarda hijyen ve gramaj kontrolü gerçekleşirdi. Ekipler, denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edileceğini söyledi. - KOCAELİ

Körfez'de fırınlara gramaj denetimi

Körfez'de fırınlara gramaj denetimi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Körfez Belediyesi, Ramazan, Zabıta, Körfez, Ekonomi, Haberler

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