Körfez Belediyesi Semt Pazarlarında Fiyat ve Gramaj Denetimi Yapıyor

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştiriyor. Ekipler, gramaj, etiketlerin düzgün konulması ve rakamların okunabilir olması gibi hususları kontrol ederek, satıcılara uyarılarda bulunuyor.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştiriyor.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenliği ve sağlığı için denetim çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Ekipler, ilçe genelindeki market, bakkal ve fırınlardaki fiyat ve hijyen denetimleri dışında her gün semt pazarlarını da gezerek fiyat ve gramajları kontrol ediyor. Ekipler gramaj, etiketlerin düzgün konulması ve rakamların okunabilir olması gibi hususları kontrol ederek, satıcılara uyarılarda bulunuyor. Tüketici haklarıyla ilgili de bilgilendirmelerde bulunan zabıta ekipleri, pazarcılara da hijyen kurallarını hatırlatıyor. - KOCAELİ