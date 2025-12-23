Köprü ve otoyol ücretlerine zam oranı yüzde 25,49 olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamma ilişkin konuştu. Bakan Uraloğlu, yeniden değerleme oranında (yüzde 25,49) zam yapılacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı televizyon programında Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işlettiği köprü ve otoyollarda ücretlerin yeni yılda yeniden değerleme oranında (yüzde 25,49) artırılmasının planlandığını açıkladı.

Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobiller için tek yön geçiş ücreti mevcut 47 TL'den 59 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 80 TL olan geçiş ücreti, zam sonrası 100 TL'ye, otomobiller için 795 TL olan Osmangazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretlerinin ise 998 TL'ye çıkması bekleniyor. - İSTANBUL