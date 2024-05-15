Üye Girişi
Haberler

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobiller için geçiş ücreti 24 TL'ye çıkarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobiller için geçiş ücreti 24 TL'ye çıkarıldı.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobiller için geçiş ücreti 24 TL'ye çıkarıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenledi.Buna göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobiller için tek geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye çıkarılırken Osmangazi Köprüsü'nden en ucuz geçiş ücreti 290 TL'den 399 TL'ye yükseldi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de geçiş ücreti 295 TL'den 419 TL'ye çıkarıldı.

İstanbul Ankara Anadolu Otoyolu geçiş ücreti 134 lira, İstanbul İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü'nden geçiş dahil 984 lira olarak belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

15 Temmuz Ulaşım Ekonomi Haberler

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

 Son anketten çarpıcı sonuçlar çıktı! Bugün seçim olsa AK Parti ikinci oluyor

Son anketten çarpıcı sonuçlar çıktı! Bugün seçim olsa AK Parti ikinci oluyor

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete bugün (15 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Tayfun Duygulu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tayfun Duygulu kaç yaşında, nereli? Tayfun Duygulu biyografisi! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 15 Mayıs Çarşamba Survivor yeni bölüm! 15 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Kurban Bayramı ne zaman 2024, kaç gün kaldı? #128046 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bugün hangi maçlar var? #9917 Bugün maç var mı? 15 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Survivor'da haftanın 2. Eleme adayı kim oldu? Survivor'da dün ne oldu? #128250 Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 15 Mayıs dün gece deprem mi oldu? 2024 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi mi? 15 Temmuz, FSM, Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü ne kadar, kaç TL oldu? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 15 Mayıs! AZ ÖNCE İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU? Son dakika İzmir deprem verileri! İzmir'de ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Güneş'te patlama! Güneş'te patlama olursa ne olur? Güneş patlaması insanları etkiler mi? HPV aşısı ücretsiz mi? İBB ücretsiz HPV aşı başvurusu nereden, nasıl yapılır? HPV aşısı ücretsiz olacak! HPV aşısı nedir? HPV aşı başvurusu nereden yapılır? BAŞVURU EKRANI! GELİNİM MUTFAKTA 15 MAYIS 2024 İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?
13 ilde nefes kesen operasyon! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

13 ilde nefes kesen operasyon! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
title