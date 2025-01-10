Köprü ve otoyol ücretlerine dev zam
Köprü ve otoyol ücretlerine gelecek zam Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açıklanmadan özel bir bankanın internet sitesine yansıdı. Paylaşılan yeni ücret tarifesine göre köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 43.93 oranında zam geliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacağı belirtilmişti.
YÜZDE 43.9'LUK ZAM
Yeni tarifeler bakanlık tarafından henüz açıklanmadan özel bir bankanın internet sitesine yansıdı. Bankanın sitesinde yer alan yeni ücret tarifesine göre zam oranı yüzde 43,9 oldu.
KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ
Buna göre, köprülerde 2025 yılı itibarıyla uygulanacak zamlı geçiş ücretleri şöyle:
- Osmangazi Köprüsü: 798 TL
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 47.5 TL
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 100 TL
- 1915 Çanakkale Köprüsü: 842 TL
OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ
Otoyol geçiş ücretleri ise şu şekilde belirlendi:
- Ankara-Niğde Otoyolu: 590 TL
- Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: 1971 TL
- İzmir-Aydın Otoyolu: 57.5 TL
- İzmir-Çeşme Otoyolu: 41 TL
- Anadolu Otoyolu: 269 TL
- Avrupa Otoyolu: 133 TL
- Çukurova Otoyolları: 80 TL - 156 TL
- Kuzey Çevre Otoyolu: 431 TL
- Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu: 172 TL
- Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu: 403 TL
- Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu: 230 TL
- Malkara-Çanakkale Otoyolu: 785 TL