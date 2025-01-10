Köprü ve otoyol ücretlerine dev zam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacağı belirtilmişti.

YÜZDE 43.9'LUK ZAM

Yeni tarifeler bakanlık tarafından henüz açıklanmadan özel bir bankanın internet sitesine yansıdı. Bankanın sitesinde yer alan yeni ücret tarifesine göre zam oranı yüzde 43,9 oldu.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Buna göre, köprülerde 2025 yılı itibarıyla uygulanacak zamlı geçiş ücretleri şöyle:

Osmangazi Köprüsü: 798 TL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 47.5 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 100 TL

1915 Çanakkale Köprüsü: 842 TL

OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Otoyol geçiş ücretleri ise şu şekilde belirlendi: