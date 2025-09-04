Haberler

Kooperatifçilik Fikirleri Yarışması Başvuru Süresi Uzatıldı

Kooperatifçilik Fikirleri Yarışması Başvuru Süresi Uzatıldı
Samsun'da gerçekleştirilecek 'Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması'na başvurular, yoğun ilgi nedeniyle 10 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldı. Yarışma, gençleri yenilikçi projeler üretmeye teşvik ederken, toplam 90 bin TL para ödülü sunuyor.

SAMSUN (İHA) – Gençleri kooperatifçilik alanında yenilikçi ve sürdürülebilir fikirler üretmeye teşvik eden "Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması"na başvurular yoğun ilgi nedeniyle 10 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Samsun Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üniversitelerin yeni eğitim-öğretim dönemine başlamasıyla birlikte yarışma komitesi ve katılımcılardan gelen taleplerin değerlendirildiği, bu nedenle daha nitelikli projelerin hazırlanabilmesi için süre uzatımına gidildiği belirtildi.

Toplamda 90 bin TL para ödülü ve projeleri hayata geçirme imkanı sunan yarışmanın, yüksek kaliteli ve uygulanabilir fikirlerin ortaya çıkmasına imkan tanıyacağı ifade edildi. Açıklamada, öğrencilerin, araştırmacıların ve girişimcilerin kooperatifçilik modelini güçlendirecek fikirlerini detaylandırma fırsatı bulacakları vurgulandı.

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgi ve başvuru koşullarının Samsun Ticaret İl Müdürlüğünün resmi internet sitesinden öğrenilebileceği kaydedildi.

Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, "Toplamda 90 bin TL'lik para ödülünün yanı sıra, projelerini hayata geçirme imkanı da sunan yarışma, geleceğin kooperatifçilik ekosistemine önemli katkılar sağlamayı hedefliyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
