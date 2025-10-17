Kooperatif Dış Denetimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Kooperatif ve üst kuruluşlarda dış denetime yetkili birlik ve merkez birliklerinin personel istihdam zorunluklarında değişiklik yapıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik " Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre 1 Şubat 2022 itibarıyla birlik/merkez birliğinde en az 10 yıl müfettiş, kontrolör veya denetçi olarak denetim görevi yapanların gerekli nitelikleri taşıması kaydıyla dış denetim yapabilmesi için en az 4 yıllık yükseköğretim mezunu olmaları ve dış denetçi eğitimini tamamlamaları gerekecek.

Dış denetime yetkili birlik ve merkez birliklerinin ise denetime tabi birim kooperatif sayısının en az 35'te biri kadar ve ikiden az olmamak üzere tam zamanlı dış denetimle görevli personel istihdam etme zorunluluğu bulunacak.