Konyalı firma geliştirdiği koltuk altı pediyle Avrupa'da talep görüyor

Konya merkezli hijyenik mamul grubunda faaliyet gösteren firmanın geliştirdiği terin görünmesini ve kokusunu engelleyen koltuk altı ped, Avrupa ülkelerinden talep görüyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Fehmi Özbey, ihracatta en fazla talebin çocuk bezine olduğunu belirterek, "Kolpet, koltuk altı pedidir. Pedi, çamaşıra yapıştırıyorsunuz. Koltuk altındaki teri direkt emiyor. Terin dışarıdan görünmesini ve kokuyu engelliyor. İnsanlar çok memnun. Özellikle Avrupa'ya çok fazla gitmeye başladı. Afrika ve bazı gelişmiş ülkelerde beklediğimizin üzerinde satışlar yapıyoruz." dedi.

Konya merkezli hijyenik mamul grubunda faaliyet gösteren firmanın geliştirdiği terin görünmesini ve kokusunu engelleyen koltuk altı ped, Avrupa ülkelerinden talep görüyor.

Konya merkezli şirket, Karaman'daki fabrikada temizlik malzemeleri, bebek ve hasta bezi başta olmak üzere kadın pedi, ıslak mendil ve diğer temizlik grubunda 23 yıldır üretim yapıyor.

Avrupa, Afrika ve Asya ülkelerindeki pazarlarda etkinliğini sürdüren firma, AR-GE ve inovasyon çalışmalarına bütçe ayırıyor.

Firmanın mühendislerince geliştirilen ve "Kolped" adı verilen ped de koltuk altı terlemede koku ve kötü görüntünün önüne geçiyor.

Firmanın 40 ülkeye ihracatı var

Şirketin yönetim kurulu başkanı Fehmi Özbey, AA muhabirine, dış pazarda etkinliği sürdürmek ve ülkenin ihracattaki payına katkı sağlamak için yeniliklere önem verdiklerini söyledi.

Kendilerini geliştirmek için sürekli AR-GE çalışmaları yaptıklarını anlatan Özbey, "40 ülkeye ihracatımız var. Modern dünyanın akıncıları konumundayız. Hemen her ülkeye giriyoruz." diye konuştu.

Kolped'e Avrupa ve Afrika ülkelerinden yoğun talep geliyor

Özbey, ihracatta en fazla talebin çocuk bezine olduğunu belirterek, "Kolpet, koltuk altı pedidir. Pedi, çamaşıra yapıştırıyorsunuz. Koltuk altındaki teri direkt emiyor. Terin dışarıdan görünmesini ve kokuyu engelliyor. İnsanlar çok memnun. Özellikle Avrupa'ya çok fazla gitmeye başladı. Afrika ve bazı gelişmiş ülkelerde beklediğimizin üzerinde satışlar yapıyoruz." ifadesini kullandı.