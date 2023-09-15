Konyalı firma ABD'ye son dönemde revaçta olan şarjörlü av tüfeği ihraç ediyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin ürettiği ilk yarı otomatik savaş tabancası olarak bilinen dünyaca ünlü Tokarev markasının patentini alarak üretim yapmaya başlayan silah firması, ABD'ye son dönemde revaçta olan şarjörlü yivsiz av tüfeği ihracatı gerçekleştiriyor.

Beyşehir'de Yeşilyurt Sanayi Sitesi'nde bulunan TokarevArms firmasının sahibi Süleyman Alaboğa, Tokarev'in 2. Dünya Savaşı'nda üretilmiş bir savaş tabancası olduğunu belirterek, "Bu, çok ünlü bir tabanca, dünyada herkes biliyor bunu. Şu anda biz bu markayı patentledik ve Amerika'da da Tokarev US olarak patentledik. Tokarev markasıyla ürettiğimiz şarjörlü yarı otomatik ve bullpup yivsiz av tüfeklerimizi ABD'ye gönderiyoruz" dedi.

Konfeksiyondan silah sektörüne geçti

Konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerine sahipken silah sektörüne geçiş hikayesini de anlatan Alaboğa, silah sektörüne geçişin hiç akıllarında olmayan bir şekilde tesadüfen gerçekleştiğini aktardı. 1996 yılında vatani görevini tamamladıktan sonra konfeksiyon sektöründe kendi iş yerini kurduğunu ve 2015 yılına kadar hazır giyim sektöründe faaliyet gösterdiğini vurgulayan Alaboğa, 2010 yılında İran-Irak furyası olarak bilinen dönemde yurt dışından konfeksiyon iş yerine gelen arkadaşlarının kendisinden av tüfeği istemeye başlaması ile birlikte bunun da pazarlamasını yaparak sektöre geçiş yaptığını anlattı. Bu süreçte dostlarından gelen bu taleplerle girdiği sektörde kendisine yeni bir iş kapısının daha aralandığını vurgulayan Alaboğa daha sonraki pazarına da silah satmaya başladıklarını anlattı. Bir anda iyi bir pazar ağı yakalamalarının ardından 2015 yılında sattıkları silahları artık kendilerinin üretmek istemeye başladığını anlatan Alaboğa, "2015 yılında biz niye kendimiz üretim yapmıyoruz? dedik. Yanımızda arkadaşlar vardı, onlarla beraber anında bir karar aldım ve bu yıldan itibaren bir fabrika açmaya karar verdim" şeklinde konuştu.

5 kişi ile başladı, şu anda 100 kişiye yakın çalışanı var

Kurdukları silah fabrikasının ardından yavaş yavaş büyümeye başladıklarını anlatan Alaboğa, ilk etapta 5 çalışan ile başladıkları fabrikada şu anda 100 kişiye yakın çalışanı istihdam etmeye başladıklarına dikkat çekerek, "İnşallah, nasip olursa istihdamdaki 2024 yılı hedefimiz bu sayıyı 150 kişiye çıkarmak. 2025'te hedefimiz 200 kişiyi aşmaktır" ifadelerini kullandı. 5 bin metrekarenin üzerinde bir kapalı alana sahip silah fabrikasında son sistem makinelerle seri üretim yapmaya başladıklarını anlatan Alaboğa, tesislerde ABD'de şu anda çok revaçta olan yarı otomatik şarjörlü, bullpup adını verdikleri yivsiz av tüfeklerini üretmeye başladıklarını aktararak, "Şu anda çok revaçta olan bullpup silahlarımız var, bullpup dediğimiz, onlar da şarjörlü ve normal şarjörlü dediğimiz silahlar var. Bizim en çok yurt dışına sattığımız ürünler bunlar. Pompalı da satıyoruz ama şarjörlü ürünlerimiz daha çok revaçta. Bu ürettiğimiz silahlarla ilgili ABD ile anlaşmamız var. 3 yıldır ilk yıl 25 bin adet gönderdik, 2. yıl bu adet 35 bine çıktı. Şu anda bu yıl sonu itibariyle yeni gelen siparişlerle 50 bini aşmış durumdayız. Ama 2024 hedefimiz bu rakamların çok çok daha üstüne çıkmak. Çünkü, AR-GE çalışmalarımız, yeni ürünlerimiz ve artık bundan sonra yivli tabanca ve uzun menzilli silah yapmaya da başlayacağız. Böylece istihdamımızı daha da artıracak, bununla beraber üretim kapasitemizi de artırmış olacağız" dedi.

Aylık üretim kapasitesi 5 bin adet

ABD'ye gönderdikleri şarjörlü tüfeklerin şarjörlerinin 3'lü, 5'li, 10'lu, 20'li fişek alma kapasitesinin olduğunu ve avdan ziyade zevk için atış yapmak amacıyla tercih edildiğini de anlatan Alaboğa, "Zevk için hedef kuruyorlar. Avdan ziyade genelde zevk için kullanıyorlar bu silahlarımızı. Amerika'nın en popüler silahı olan AR-15 tüfeklere benzediği için de çok tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

Silah fabrikasında aylık üretim kapasitelerinin 5 bin adet olduğunu, bunu 2 katına çok rahat çıkarabilecek kapasiteleri olduğunun da altını çizen Alaboğa, "Üretimimizi 10 bine çok rahat çıkarabilecek pozisyondayız. Makine parkurumuz buna müsait. Fakat biz her geçen gün daha kaliteli ürün yapmak, daha böyle kontrollü bir şekilde, böyle acele bir tüfek üretmekten veya çok daha fazla üretmekten ziyade bu kaliteyi tüm ürünlerde yakalayabilmek için bu sayıda şimdilik sınırlı tutuyoruz. Şu anda 10 tüfeğimizi sökseniz bütün parçalarını dağıtsanız, tekrar bir tane tüfek toplasanız çalışır. Yani tüm ürünlerimiz standart, önemli olan bu. Bunu yakalamaya çalışıyoruz. Kalitenin yanı sıra fiyat uygunluğunda da iddialıyız. Amerikalı partnerlerimiz bizim hem kalitemizden memnun, hem de fiyat politikamızdan memnun. Şu anda diyebilirim ki, bizim kalitemizde, bizim fiyatlarımızda satacak bir firma yok. Fuar ve AR-GE çalışmaları noktasında 2024 yılından sonra farklı planlarımız var. Dubai, İstanbul, Almanya, ABD'deki fuarlara katılarak üretimine başlayacağımız yeni yivli ürünlerimizi de bu fuarlarda tanıtmak istiyoruz. Amerikalı partnerlerimizle 10 yıllık bir anlaşmamız var. Yeni çıkardığımız ürünleri de onlara göndermeye devam ediyoruz. ABD'den sonra Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin piyasalarına da ilerleyen zamanlarda yavaş yavaş girmek istiyoruz. Savunma sanayi noktasındaki hedeflerimiz de ise şu anda tesis güvenlik belgemizi teslim almaya çok az kaldı. 1 ay sonra teslim alacağız. Bu belgeyi aldıktan sonra Tokarev firmamız, markamız ülkemizin yıldızı gibi daha da parlayacak. Çünkü halihazırda ABD'de büyük silah fuarlarında ve silah marketlerinde çok ünlü markalarla beraber Tokarev'i de görebiliyorsunuz artık. Bu, bizi gururlandırıyor. Türkiye'den böyle bir firmanın olması tabii ki bizim için paradan ziyade daha ayrı bir sevinç. 2024 yılında yivli üretime, savunma sanayiine başlarsak bizim geleceğimiz, gideceğimiz nokta daha iyi olacak. Biz Tokarev markasıyla yivliye başladığımızda bu iş çok zordu. Ama biz ilk önce bu tabancadan başlamak istiyoruz. Daha zoru başarmak için. Şu anda Tokarev olarak 7-8 milyon dolarlık bir yıllık ihracatımız var. Bununla birlikte başka firmalardan alıp sattığımız ürünler de var. Hep birlikte aşağı yukarı 15 milyon dolarlık ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Fakat bizim asıl hedefimiz yeni yatırımlarla Tokarev firmasının kendi başına yıllık ihracat rakamlarını 15-20 milyon dolarlara çıkarabilmek. Bu, bizim 2024 ve 2025 yılı hedeflerimizden. Hedefimiz, inşallah yavaş yavaş, emin adımlarla daha iyi yerlere gitmek. İstihdamımızı artırmak, insanlarımıza faydalı olmak istiyoruz" dedi.

"Beyşehir'de bulunan endüstri meslek lisesi öğrencilerinden de istifade ediyoruz"

Süleyman Alaboğa, sektörde Beyşehir'de bulunan endüstri meslek lisesi öğrencilerinden de istifade ettiklerini, fabrikalarında staj yapanları aynı zamanda istihdam da ettiklerini aktararak, "Endüstri meslek lisesinde öğrenim gören öğrencilerimizin de sürekli olarak yanlarındayız. Onlar da bu sektörde bir canlılık olduğunu bildikleri için daha çok aileler çocuklarını okutmak için endüstri meslek lisesini tercih etmeye başladı. Bu da yavaş yavaş daha kaliteli ve daha profesyonel bir ekiple çalışma imkanı sunuyor bizlere. Bizim kalitemiz de artıyor. Biz bununla birlikte çalışanlarımıza asgari ücret değil ama insanlarımızı mutlu edecek, daha yüksek refah seviyesine ulaşmalarını sağlayacak ücretler ödüyoruz. Bu da hem bizleri hem de çalışanlarımızı mutlu ediyor. Beyşehir'de silah sektörü çok büyüdü. Beyşehir'de zaman içerisinde kalifiye işçi sorunu olacağını da düşünmüyorum" diye konuştu. - KONYA