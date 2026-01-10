Haberler

Konya Girişimci İş İnsanları Derneği gazetecilerle bir araya geldi

Güncelleme:
TÜGİK Konya Girişimci İş İnsanları Derneği (KONYAGİAD) 2026 vizyonu istişare toplantısında, Başkan Gülvezir Korkmaz, Türkiye'nin ekonomik zorlukları atlatacağından ve enflasyonla milli bir mücadele verilmesi gerektiğinden bahsetti.

TÜGİK Konya Girişimci İş İnsanları Derneği (KONYAGİAD) tarafından, ortaya konulacak 2026 vizyonunun istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Gülvezir Korkmaz, bir restoranda düzenlenen programda, bir araya geldiği gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Dünyadaki ekonomik sıkıntılara rağmen, Türkiye'nin bunu en iyi şekilde atlatacağına değinen Korkmaz, "Çarklarımız dönüyor. 2026'nın özellikle ikinci çeyreğinden itibaren çarkların daha hızlı döneceğini düşünüyorum." dedi.

Korkmaz, Konya'daki üretim ekonomisinin diğer illere göre daha iyi olduğunu, Konya için mücadele ettiklerini anlattı.

"Enflasyonla mücadelenin hepimiz için bir milli mücadele gibi olması lazım"

Salgından sonraki süreçte, ilgili kurumların enflasyonla ciddi şekilde mücadele ettiğini vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Burada iş insanları olarak her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Bizlerin de çok ciddi, özveriyle çalışması gerekiyor. Enflasyonla mücadelenin hepimiz için bir milli mücadele gibi olması lazım. En aşağıdan en yukarıya kadar hepimizin buna katılması gerekiyor. Yılbaşında asgari ücrete yapılan zam oranında maliyetlerimizi artırmamamız lazım. Böyle yaparsak hep beraber başarılı oluruz."

Kaynak: AA / Savaş Güler - Ekonomi
