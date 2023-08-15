Konyaaltı Belediyesi Kuluçka Merkezi'ni Hayata Geçiriyor

Dijitalleşme alanında emin adımlarla ilerleyen Konyaaltı Belediyesi, yeni girişimcilerin ve girişim fikirlerinin önünü açmak amacıyla Kuluçka Merkezi'ni kuruyor. Merkezde genç girişimcilere eğitim, mentorluk, danışmanlık ve diğer imkanlar ücretsiz olarak sunulacak.

Dijitalleşme alanında emin adımlarla ilerleyen Konyaaltı Belediyesi, şimdi de yeni girişimcilerin ve girişim fikirlerinin önünü açmak amacıyla Kuluçka Merkezi'ni hayata geçiriyor.

Konyaaltı Belediyesi dijitalleşme hareketi çerçevesinde yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Belediye, girişimcilerin ve girişim fikirlerinin önünü açmak amacıyla Kuluçka Merkezi kuruyor.

Konyaaltı Belediyesi'nin, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) desteğiyle hayata geçireceği Kuluçka Merkezi, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde hizmet verecek. Yakın zamanda faaliyete geçecek olan merkez, genç girişimcilere de öncülük edecek. Girişimcilik ekosisteminde tecrübeli ve güçlü kurum ve kuruluşların desteği ile sektöre yeni bir soluk getirecek olan Kuluçka Merkezi, girişimcilerin başlangıç aşamasındaki iş fikirlerini hayata geçirmelerine imkan tanıyacak. Modern çalışma alanlarının bulunacağı merkezde, eğitim ve etkinlikler, mentorluk, akademik ve teknik danışmanlık, yatırımcı ve firma görüşmeleri, veri tabanlarına erişim gibi birçok imkan ücretsiz olarak sağlanacak.

"İş fikirleri seçilecek"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kuluçka Merkezi ile girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olacaklarını söyledi. Gelen girişimci ve girişimci adaylarına bu merkezde eğitimler vereceklerini, onlara mentorluk yapacaklarını ifade eden Esen, "Konunun uzmanlarından oluşan seçici kurulumuz beğenilen iş fikirlerini seçerek, bu fikirlerin hayata geçirilmesini sağlayacak. Her girişimciye kapımız açık" dedi. - ANTALYA