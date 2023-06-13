Konyaaltı Belediyesi, Geri Dönüşüm Kumbaralarını Kendi Atölyesinde Üretiyor

Konyaaltı Belediyesi, çevre kirliliğini önleme ve geri dönüşüm atıklarını ekonomiye kazandırma çalışmaları kapsamında ilçe genelinde farklı yerlere yerleştirdiği mobil atık kumbaralarının üretimini belediye bünyesinde kurduğu atölyede yapıyor.

Konyaaltı Belediyesi, park mobilyalarının üretimi, temel hizmetlerde kullanılan iş makineleri, araçların tamir ve bakımlarını kendi atölyelerinde yaparak üretim ve onarım bütçesinde tasarruf sağlıyor. Belediye, söz konusu üretim atölyelerine bir yenisini daha ekleyerek İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde geri dönüşüm kumbaralarını üretmeye başladı.

Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşüm atıklarını ekonomiye kazandırmak için ilçe genelinde her mahalleye yerleştirilen mobil atık getirme merkezi ve tekstil kumbaralarının imalatı, kurulan atölyelerde belediye personeli tarafından yapılıyor.

Göreve geldikleri günden bu yana geri dönüşüm konusuna çok önem verdiklerinin altını çizen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, şöyle konuştu:

"Gerek çevre kirliliğini ortadan kaldırmada, gerekse ekonomiye ve üretime katkı anlamında geri dönüşümün ilçemize, şehrimize ve ülkemize sağlayacağı pozitif etkinin farkındayız. Bu konuda çalışmalar yaparken, geri dönüşüm materyallerinin üretim maliyetlerini de gözetiyoruz. Bu anlamda, atık kumbaralarının üretimi ve yenileme işlemlerini de kendi atölyelerimizde yapmaya başladık ve bu sayede vatandaşımızın vergileriyle oluşan belediye bütçemizden tasarruf ediyoruz."

Atölye sorumlusu Giray Hayırlı ise şu bilgileri verdi:

"Üretimin yanında, kumbaralarda kullanıma bağlı yıpranmaların yenilemelerini de atölyelerimizde yapabiliyoruz. Dışarıdan aldığımız zamanlarda sınırlı kataloglar içerisinden seçim yapmak durumunda kalıyorduk. Ancak, kendi atölyemizde çok daha çeşitli ve verimli ürünler üretebilme imkanına sahip olduk. Mesela, buna bağlı olarak kendi üretimimiz olan yeni bir kilit ve kapak sistemi geliştirdik ve kullanıyoruz."