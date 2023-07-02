Konyaaltı Belediyesi Çandır Fasulyesi Üretimini Artırıyor

Konyaaltı Belediyesi, coğrafi işaretli Antalya Piyazı'nın ana maddesi Çandır Fasulyesi'nin üretiminin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla hem kente özgü fasulye türünün yok olmasının önüne geçiliyor hem de küçük üretici destekleniyor.

Konyaaltı Belediyesi, coğrafi işaretli Antalya Piyazı'nın ana maddesi Çandır Fasulyesi'nin üretiminin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla hem kente özgü fasulye türünün yok olmasının önüne geçiliyor hem de küçük üretici destekleniyor.

Konyaaltı Belediyesi dünyaca ünlü Antalya Piyazı'nın olmazsa olmazı Çandır Fasulyesi'nin üretimini tüm hızıyla sürdürüyor. Yarbaşçandır Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait olan 5 bin metrekare alanda Çandır Fasulyesi yetiştiren Konyaaltı Belediyesi, yeni hasat dönemi için ekim çalışmalarına başladı. Fasulye tohumları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin titiz çalışmalarıyla toprakla buluşturuldu. Proje ile hem kente özgü fasulye türünün yok olmasının önüne geçiliyor hem de küçük üretici desteklenerek halkın ekonomisine katkı sağlanıyor.

KURU FASULYE ŞENLİĞİ

Çandır Fasulyesi'nin, lezzeti ve besin değeri açısından ülkenin önemli bir değeri olduğunu vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Kuru fasulyenin en önemli türlerinden biri olan ve ismini de Yarbaşçandır Mahallemizden alan Çandır Fasulyesi yok olma noktasına gelmişti. Konyaaltı Belediyesi olarak hem çiftçimizi teşvik etmek hem de bu değerimizi yaşatmak için kendi tarlamızda üretimini yapıyoruz. Bu yıl da fasulye ekimini tamamladık. Artık hasat zamanını bekleyeceğiz. Hasat zamanı elde edeceğimiz fasulyelerimizi Çandır Kuru Fasulye Şenliği'mizde yemek olarak hemşehrilerimize ikram edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE'NİN ARANAN LEZZETİ

Çandır Fasulyesi'nin Türkye'nin her bölgesinde aranan bir lezzet olduğunu dile getiren Başkan Esen, "Özellikle büyükşehirlerde büyük işletmeler ve lokantalar, ilçemizde yetişen Çandır Fasulyesi'ni talep edip, bu lezzeti müşterilerine sunuyor. Konyaaltı Belediyesi olarak kendi tarlamızda sürdürdüğümüz fasulye üretimini teknik çalışmalarla daha da artırmayı planlıyoruz. Bölge halkımızın da çalışmalarımızdan duyduğu memnuniyet bize ulaşıyor. Konyaaltı'mızın bütün değerlerine aynı oranda önem vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.