Konya Ticaret Odası, Kazan ve Basınçlı Kaplar Atölyesi'ni açtı

Konya Ticaret Odası (KTO) Mesleki Eğitim Merkezi, 81 alan ve dalda sunduğu eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü ve Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği iş birliği ile kurulan "Kazan ve Basınçlı Kaplar" atölyesi gerçekleştirilen açılış töreninin ardından faaliyete geçti.

Kazan ve Basınçlı Kaplar Atölyesi açılış töreni Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği Başkanı Cem Özyıldırım, Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği Başkanı Cem Özyıldırım konuşmasında güvenlik ve enerji tasarrufunda en önemli etkenin cihaz operatörleri olduğuna dikkat çekti. Yıldırım, faaliyete geçen atölyenin Konya ve Türk sanayisine hayırlı olmasını diledi.

İstihdam ve mesleki eğitimin önemine vurgu

Açılış töreninde konuşan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, bu atölyenin istihdamın artırılması ve desteklenmesi adına atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi. Öztürk, Türkiye'nin sanayideki yükselişine vurgu yaparak, "Ülkemiz, sanayideki büyük atılımla hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemekte. Ancak bu başarı, nitelikli iş gücüne olan ihtiyacın arttığı bir dönemde daha da önem kazanıyor. Mesleki eğitim, bu noktada kilit bir rol oynuyor" dedi. KTO Mesleki Eğitim Merkezi projesinin, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütüldüğünü belirten Öztürk, "Bu işbirliği, Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitimde yeni bir dönemi başlatması için güçlü bir temel oluşturuyor. Konya, bu konuda öncü bir rol üstleniyor" ifadelerini kullandı.

Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü'nün içinde yer alan Kazan ve Basınçlı Kaplar Atölyesi'nin sektörün geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu atölye, hem Mesleki Eğitim Merkezi'nin hem de KTOTEK'in marka değerini artıracak, sektöre önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

Yenilikçi atölye ve sertifikasyon imkanı

Uzman eğitmenler ile atölyede yer alan katı yakıt kazanı, buhar jeneratörü, kızgın yağ kazanı, sıcak su kazanı ve kombi gibi birbirinden farklı kazan çeşitleri, kursiyerlere sektöre özgü uygulamalı eğitim fırsatları sunmayı ve bu alanda pratik kazandırmayı hedeflenmekte. Kursiyerler KTO Mesleki Eğitim Merkezi'nden alacakları, e-devletten sorgulanabilir belgelerinin yanı sıra "KARSEM" (KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi), "Mesleki Yeterlilik Kurumu" ve TÜRKAK akreditasyon süreçleri tamamlandığında "MYK" sınavları ile ulusal olarak tanınan yeterlilik sertifikaları alabileceklerdir. Bu sertifikalar, öğrencilere sektörde istihdam avantajı sağlayarak, kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapma fırsatı sunacak. - KONYA