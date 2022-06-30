Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,676-7,190 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 7,317 7,448 Ekmeklik kırmızı sert buğday 6,676 7,190 Kırmızı diğer ekmeklik buğday 6,580 6,775 Beyaz diğer ekmeklik buğday 6,650 6,801 DİĞER HUBUBATLAR Arpalar 5,001 5,851 Mısır 5,351 5,862

Haberler ›› Ekonomi ›› Konya Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.