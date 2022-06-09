Konya Ticaret Borsası - Haberler

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,701-7,206 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 7,100 7,293 Ekmeklik kırmızı sert buğday 6,701 7,206 Ekmeklik beyaz sert buğday 6,751 7,012 Kırmızı diğer ekmeklik buğday 6,421 6,754 Beyaz diğer ekmeklik buğday 6,673 6,862 DİĞER HUBUBATLAR Arpalar 6,201 6,401 Mısır 6,184 6,360 Kuru fasulye 19,001 19,001

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