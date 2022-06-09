Konya Ticaret Borsası - Haberler

Konya Ticaret Borsası
AA - Abdullah Doğan - Ekonomi
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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,701-7,206 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,701-7,206 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|7,100
|7,293
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|6,701
|7,206
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|6,751
|7,012
|Kırmızı diğer ekmeklik buğday
|6,421
|6,754
|Beyaz diğer ekmeklik buğday
|6,673
|6,862
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|6,201
|6,401
|Mısır
|6,184
|6,360
|Kuru fasulye
|19,001
|19,001
AA / Abdullah Doğan - Ekonomi
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