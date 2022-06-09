Konya Ticaret Borsası - Haberler

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Konya Ticaret Borsası

AA - Abdullah Doğan - Ekonomi
 - Güncelleme:
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,701-7,206 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,701-7,206 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday7,1007,293

Ekmeklik kırmızı sert buğday6,7017,206

Ekmeklik beyaz sert buğday6,7517,012

Kırmızı diğer ekmeklik buğday6,4216,754

Beyaz diğer ekmeklik buğday6,6736,862

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar6,2016,401

Mısır6,1846,360
Kuru fasulye19,00119,001

AA / Abdullah Doğan - Ekonomi

Mısır Konya Ekonomi Haberler

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