Konya Ticaret Borsası - Haberler

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,519-7,004 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 6,717 7,023 Ekmeklik kırmızı sert buğday 6,519 7,004 Ekmeklik beyaz sert buğday 6,600 6,958 Kırmızı diğer ekmeklik buğday 6.301 6,421 Beyaz diğer ekmeklik buğday 6,263 6,756 DİĞER HUBUBATLAR Arpalar 6,201 6,367 Mısır 5,951 6,308 Kuru fasulye 18,501 18,501

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