Konya Ticaret Borsası - Haberler

Konya Ticaret Borsası
AA - Abdullah Doğan - Ekonomi
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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,431-6,679 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,431-6,679 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|6,783
|6,884
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|6,431
|6,679
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|6,809
|6,809
|Kırmızı diğer ekmeklik buğday
|6,415
|6,417
|Beyaz diğer ekmeklik buğday
|6,303
|6,903
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|6,302
|6,574
|Mısır
|5,901
|6,357
|Kuru fasulye
|17,255
|17,255
AA / Abdullah Doğan - Ekonomi
Ticaret Buğday Mısır Konya Ekonomi Haberler
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