Konya Ticaret Borsası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya Ticaret Borsası

AA - Abdullah Doğan - Ekonomi
 - Güncelleme:
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,431-6,679 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,431-6,679 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday6,7836,884

Ekmeklik kırmızı sert buğday6,4316,679

Ekmeklik beyaz sert buğday6,8096,809

Kırmızı diğer ekmeklik buğday6,4156,417

Beyaz diğer ekmeklik buğday6,3036,903

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar6,3026,574

Mısır5,9016,357
Kuru fasulye17,25517,255

AA / Abdullah Doğan - Ekonomi

Ticaret Buğday Mısır Konya Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title