Konya Ticaret Borsası - Haberler

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Konya Ticaret Borsası

AA - Abdullah Doğan - Ekonomi
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,255-6,756 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,255-6,756 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday6,6796,727

Ekmeklik kırmızı sert buğday6,2556,756

Ekmeklik beyaz sert buğday6,5676,706

Kırmızı diğer ekmeklik buğday6,2366,251

Beyaz diğer ekmeklik buğday6,4716,471

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar6,3576,520

Mısır6,0516,275
Yulaf5,5015,757

AA / Abdullah Doğan - Ekonomi

Ticaret, Buğday, Mısır, Konya, Ekonomi, Haberler

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