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Konya Ticaret Borsası

AA - Abdullah Doğan - Ekonomi
 - Güncelleme:
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,004 ila 6,253 liradan satıldı.

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,004 ila 6,253 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday6,2486,330

Ekmeklik kırmızı sert buğday6,0046,253

Ekmeklik beyaz sert buğday5,9266,047

Kırmızı diğer ekmeklik buğday5,9286,062

Beyaz diğer ekmeklik buğday5,9035,990

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar6,0036,200

Mısır5,8666,133
Yulaf5,5115,511

AA / Abdullah Doğan - Ekonomi

Ticaret, Buğday, Mısır, Konya, Ekonomi, Haberler

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