Konya Ticaret Borsası
AA - Abdullah Doğan - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,004 ila 6,253 liradan satıldı.
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,004 ila 6,253 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|6,248
|6,330
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|6,004
|6,253
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|5,926
|6,047
|Kırmızı diğer ekmeklik buğday
|5,928
|6,062
|Beyaz diğer ekmeklik buğday
|5,903
|5,990
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|6,003
|6,200
|Mısır
|5,866
|6,133
|Yulaf
|5,511
|5,511
AA / Abdullah Doğan - Ekonomi
Ticaret, Buğday, Mısır, Konya, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500