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Konya Ticaret Borsası

AA - Abdullah Doğan - Ekonomi
 - Güncelleme:
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 5,300 ila 5,807 liradan satıldı.

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 5,300 ila 5,807 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday5,8195,865

Ekmeklik kırmızı sert buğday5,3005,807

Ekmeklik beyaz sert buğday5,4525,715

Kırmızı diğer ekmeklik buğday5,2645,601

Beyaz diğer ekmeklik buğday5,3015,419

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar4,9135,001

Mısır5,0605,303
BAKLİYATLAR

Fasulye14,52716,521

AA / Abdullah Doğan - Ekonomi

Ticaret, Buğday, Mısır, Konya, Ekonomi, Haberler

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