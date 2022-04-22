Konya Ticaret Borsası
AA - Abdullah Doğan - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 5,300 ila 5,807 liradan satıldı.
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 5,300 ila 5,807 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|5,819
|5,865
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|5,300
|5,807
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|5,452
|5,715
|Kırmızı diğer ekmeklik buğday
|5,264
|5,601
|Beyaz diğer ekmeklik buğday
|5,301
|5,419
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|4,913
|5,001
|Mısır
|5,060
|5,303
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|14,527
|16,521
AA / Abdullah Doğan - Ekonomi
Ticaret, Buğday, Mısır, Konya, Ekonomi, Haberler
500