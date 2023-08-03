Konya, Temmuz Ayında Tarihinin En Yüksek İhracat Rakamını Gerçekleştirdi

Konya'nın temmuz ayında 328,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği açıklandı. Bu rakam, Konya'nın tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Aynı zamanda Konya, Türkiye ihracatından aldığı payı yüzde 1,87'ye yükselterek farklı bir rekora imza atmıştır. 2023 yılı ilk 7 aylık ihracatı da yüzde 2,46 artarak 1 milyar 892 milyon dolara ulaşmıştır. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, bu yüksek oranda artışın memnuniyet verici olduğunu belirtti ve 2023 yılının ikinci yarısına yüksek ihracat artışıyla başladıklarını ifade etti.