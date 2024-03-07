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Konya Tarım Fuarı'na Büyük İlgi

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Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, 20 ülkeden 400'den fazla firmanın katıldığı Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret etti. Konya'nın tarım makineleri sektöründe lider olduğunu belirten Büyükeğen, sektörün ve Konya'nın büyümesine katkı verenlere teşekkür etti.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 20 ülkeden 400'den fazla firmanın katıldığı Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret etti. Stant açan firmaları tebrik eden Başkan Büyükeğen, Konya'nın tarım makineleri sektöründe Türkiye'nin lider şehri olduğunu söyledi.

Fuar ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden biri haline geldiğini, şehrin yatırım, üretim ve ihracat odaklı büyüdüğünü kaydetti. Konya sanayisinin gelişmesine tarım makineleri sektörünün de ciddi katkılar verdiğini aktaran Büyükeğen, "Türkiye genelinde, tarım alet ve makineleri sektöründe bin 336 kayıtlı iş yeri bulunuyor. Bu işletmelerin yüzde 28'i, yani 379'u şehrimizde üretim yapıyor. Konya'mız, sektörde Türkiye'nin en fazla üreticisi bulunan ili. Şehrimizde, bu sektörde mühendis, teknisyen, usta, işçi ve idari çalışan olmak üzere 8 binden fazla kişi istihdam ediliyor. Ayrıca, 2023 yılında tarım makineleri alanında Ankara'nın ardından en fazla ihracat yapan ikinci il olduk. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz 170 milyon 963 bin dolarlık ihracat ile Türkiye'nin tarım makineleri sektöründe yaptığı ihracatın yüzde 12,5'ini Konya olarak biz gerçekleştirdik. Sektörün ve Konya'mızın büyümesine katkı veren tüm sanayicilerimize ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükeğen, oda olarak sektörün gelişmesini sürdürebilmesi için ikili iş görüşmeleri organize ettiklerini, yurt içi ve yurt dışı fuarlara teknik iş gezileri düzenlediklerini ifade ederek, sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda bu organizasyonlara devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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