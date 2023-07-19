Konya Şeker, üreticilere pancar ve patates avansı ödüyor

Konya Şeker, üreticilerine pancar sulama avansı olarak 171 milyon 539 bin lira, patates avansı olarak da 10 milyon 686 bin lira ödeme yapıyor. PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, üreticilere destek verdiklerini belirterek, bu yıl verimli bir hasat beklediklerini söyledi.

Konya Şeker, üreticilerine pancar sulama avansı olarak 171 milyon 539 bin lira, patates avansı olarak da 10 milyon 686 bin lira ödeme yapıyor.

Çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olduklarını ifade eden PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Bu yıl hem patateste hem de pancarda verimi yüksek bir hasat bekliyoruz. Çok şükür iyi gidiyor. İnşallah bereketli bir yılımız olur. Bizlerde üreticilerimizi bu süreçte yalnız bırakmıyoruz. Nakdi avans destekleri ile hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de çiftçimize destek veriyoruz" dedi.

Ekonomiye 182 milyon 225 bin TL'lik katkı

Tarımsal üretici ortaklarına pancar sulama avansı olarak toplamda 171 milyon 539 bin TL'lik ödemenin 20 Temmuz 2023 Perşembe günü banka hesaplarına yatırılacağını bildiren Başkan Erkoyuncu, "Sözleşmeli patates üreticilerimize de 2. nakdi avans olarak toplamda 10 milyon 686 bin TL 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü ödenecek. Böylelikle Konya Şeker olarak, patates ve pancar üreticilerimize toplamda 182 milyon 225 bin TL ödemiş olacağız. Üreticilerimizin emeklerinin hayırlı bereketli olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - KONYA