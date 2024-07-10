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Konya Şeker, Üreticilere Pancar Sulama ve Patates Avansı Verecek

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Konya Şeker, 2024-2025 kampanya döneminde üretici ortaklarına 272 milyon 292 bin TL'lik pancar sulama avansı ve 23 milyon 505 bin TL'lik patates avansı vereceğini açıkladı.

Konya Şeker, 2024-2025 kampanya döneminde üretici ortaklarına 272 milyon 292 bin TL'lik pancar sulama avansı ve 23 milyon 505 bin TL'lik patates avansı vereceğini açıkladı.

Konya Şeker, 2024-2025 kampanya döneminde üretici ortaklarına mali destek sağlamak amacıyla pancar sulama ve patates avansı veriyor. Bu çerçevede Konya Şeker 272 milyon 292 bin TL'lik pancar sulama avansı ve 23 milyon 505 bin TL'lik patates avansı verecek. Konya Şeker, 272 milyon 292 bin TL'lik sulama avansını bugün saat 17.00'dan itibaren üretici ortaklarının hesabına yatıracak. 23 milyon 505 bin TL'lik patates avansı ise 11 Temmuz Perşembe günü saat 17.00 itibariyle hesaplara geçmiş olacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Üretici ortaklarımızın finansal yükünü hafifletmek ve üretim sürecinde daha rahat hareket etmelerini sağlamak amacıyla 272 milyon 292 bin TL'lik pancar sulama avansını bugün saat 17.00'den itibaren, 23 milyon 505 bin TL'lik patates avansımızı ise Perşembe günü saat 17.00'den itibaren hesaplara yatırmaya başlıyoruz. Avanslarımızın çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Konya Şeker'in üreticisini her zaman desteklediğini de sözlerine ekleyen Başkan Erkoyuncu, desteklerin önümüzdeki süreçlerde de artarak devam edeceği bilgisini paylaştı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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