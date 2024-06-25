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Konya Şeker, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında 52. sırada yer aldı

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Konya Şeker, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasında 52'nci sırada yer aldı. Şirketin istikrarlı ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla yükselişini devam ettirdiği belirtildi.

Konya Şeker, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında 52'nci sırada yer aldı.

Şirketten yapıkan açıklamaya göre, İSO'nun " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2023 yılı sonuçları açıklandı. İstikrarlı ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla yükselişini devam ettiren Konya Şeker, listede 52'nci sıranın sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker'in sürekli büyüyen, gelişen iş hacmiyle, köklü tecrübesiyle, yüksek kaliteli ürünleri ve yenilikçi yaklaşımıyla listeye adını yazdırdığını ifade etti.

Erkoyuncu, "45 tesis ve yaklaşık 10 bin çalışanı ile ekonomiye dev katkı sunmaya devam eden Konya Şeker, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının 2023 listesinde güzel bir sıralamada yer aldı ve bizleri onurlandırdı. Bu başarı, çiftçilerimiz ve çalışanlarımızla hepimizin başarısıdır. Bizler, Konya Şeker olarak çok büyük bir aileyiz. Türkiye ekonomisine güç katmaya ve katkı sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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