Konya Şeker'den, şeker pancarı üreticisine 118 milyon liralık motorin desteği

Konya Şeker, şeker pancarı üreticisine 118 milyon 14 bin liralık motorin desteği veriyor.

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu'nun 25 Haziran'da yapılan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 70'inci Olağan Mali Genel Kurulu'nda müjdesini verdiği 3 avansın ikincisi olan motorin avansının da kuponlarının dağıtımına başlandı.

Cuma günü ödenen bayram avansından sonra, bugünlerde yoğun bir şekilde tarlada üretimle uğraşan üretici ortakları rahatlatacak motorin avansı da 5 Temmuz Salı günü itibarıyla ödeniyor. Bu çerçevede motorin kuponu dağıtımı yapılacak.

2022 - 2023 Kampanya döneminde sözleşmeli şeker pancarı ekimi yapan çiftçilere aktarılacak motorin avansının miktarı 118 milyon 14 bin lira.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Erkoyuncu, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin beklediği motorin desteğini bugünden itibaren vermeye başlıyoruz. Genel verdiğimiz mesajlardan biri olan motorin desteği 118 milyonluk miktarı ihtiva etmektedir. Motorin avansımızın da bütün üreticilerimize hayırlı olması temennisi ile emeklerinin karşılığını alabilecekleri bol kazançlı bir hasat dönemi dilerim."