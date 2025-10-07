Konya Şeker'den 544 Milyon Liralık Avans Desteği

KONYA Şeker, 2025-2026 kampanya döneminde, 544 milyon 317 Bin 913 Liralık avans desteğini duyurdu. Söküm ve motorin avans ödemelerinin, 8 Ekim saat 17.00 itibariyle çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağı aktarıldı.

Konya Şeker, 2025-2026 kampanya döneminde üretici ortaklarına motorin ve söküm avans desteği sağlıyor. 377 milyon 196 Bin 250 Lira söküm avans ödemesinin yanında, 167 milyon 121 Bin 663 Lira motorin avansı veren Konya Şeker, toplamda 544 milyon 317 Bin lira avans desteği sağlamış olacak.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2025-2026 kampanya döneminin söküm ve motorin avanslarını 8 Ekim saat 17.00 itibariyle üretici ortaklarımızın hesaplarına yatırmaya başlıyoruz. Toplam 544 milyon 317 Bin 913 Lira olan avans ödemelerimizin şimdiden tüm üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum" dedi.