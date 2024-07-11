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Konya Sanayi Odası Üyelerine Dijital Olgunluk Analizi Hizmeti Sunuyor

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Konya Sanayi Odası, üye sanayicilere ücretsiz olarak Dijital Olgunluk Analizi yapacak ve işletmelerin dijital dönüşüm yol haritasını oluşturacak.

Konyalı sanayicilerin dijitalleşerek rekabet güçlerini artırması için çalışmalarına devam eden Konya Sanayi Odası (KSO), yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Konya Sanayi Odası, 2 binin üzerindeki tüm üye sanayicisine ücretsiz olarak Dijital Olgunluk Analizi yapacak. Yapılacak analiz sonucunda, sanayi işletmelerinin Dijital Olgunluk Yol Haritası oluşturulacak.

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, dijital dönüşümün, işletmelerin rekabet güçlerini artırmak için olmazsa olmaz haline geldiğinin altını çizerek, Konya Sanayi Odası'nın bu süreçte üyelerinin yanında olmayı sürdüreceğini söyledi. Oda olarak tüm üyelerine ücretsiz olarak yapacakları Dijital Olgunluk Analizi ile ilgili bilgi veren Başkan Büyükeğen, "Firmalarımız teknoloji, kültür, üretim, yönetim, verimlilik ve rekabet olmak üzere 6 başlıkta incelenecek. Firmalarımızın bu başlıktaki sorulara vereceği cevaplara göre dijital olgunluk puanları belirlenecek. Alınan puanlara göre de, bir yol haritası oluşturacağız. Eksik yönlerin iyileştirilmesi ile ilgili yönlendirmeler yapacağız. Böylece hem firmalarımızın dijital dönüşmelerine destek vermiş olacağız hem de işletmelerimizin verimliliklerini de artırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Konya Sanayi Odası'nın tüm üyelerini bu hizmetten yararlanmaya davet eden Başkan Büyükeğen, "Üyelerimiz odamızın web sitesi www.kso.org.tr adresindeki formu doldurarak süreci başlatabilirler" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Dijital Dönüşüm Konya Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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