Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 Milyar Liralık Altyapı Yatırımı

Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) 6. Kısım Genişleme Alanı'nda alt yapı çalışmaları hızla sürüyor. Konya Sanayi Odası (KSO) ve Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) Başkanı Mustafa Büyükeğen, 276 parselin ön tahsislerinin yapıldığı 6. Kısım'da altyapı çalışmalarını hızla tamamlayarak parselleri sanayicilere teslim edeceklerini söyledi. Büyükeğen, 6. Kısımda yükselecek fabrikalarda 15 bin kişiye daha istihdam sağlanacağının altını çizdi.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin, 6. Kısım Genişleme Alanı ile birlikte 31 milyon metrekareye ulaşarak, Türkiye'nin ikinci büyük OSB'si haline geldiğini aktaran Büyükeğen, 6. Kısımda elektrik, su, yol, atık su, yağmur suyu, fiber optik gibi altyapılara 10 milyar liranın üzerinde yatırım yapacaklarını vurguladı.

10 milyar liranın üzerinde altyapı yatırımı

Açıklamasında 2023 yılında 276 parselin ön tahsisinin gerçekleştirildiği 6.Kısımda 258 parselin ön tahsis işlemlerinin tamamlandığını, 18 parselin ise süreçlerinin devam ettiğini kaydeden Büyükeğen, "Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak, bölgedeki altyapı yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şu an 6.Kısımda atık su, içme suyu ve yol altyapılarında önemli bir noktaya geldik. Şantiye elektriğinde de çalışmalarımız yüzde 50 seviyesine ulaştı. 6. Kısım Genişleme Alanımızda bu yıl içerisinde ön tahsisleri tamamlayarak kalıcı tahsise geçmeyi hedefliyoruz. Bugünün şartlarında 6.Kısmımızın sanayi altyapısına 10 milyar liranın üzerinde yatırım yapacağız. Bunun içerisinde elektrikten doğalgaza fiber altyapıdan, çevre sulamaya kadar birçok yatırım yer alıyor" dedi.

"Fabrika sayısı bin 81'e, istihdam 80 bine ulaşacak"

Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak 6. Kısımda devam eden altyapı yatırımlarını hızlı bir şekilde tamamlayarak, parselleri sanayicilere teslim etmek istediklerini aktaran Büyükeğen, "Bizim altyapı yatırımlarımızın ardından sanayicilerimiz 6. Kısma fabrikalarını yaparak üretime başlayacaklar. 6. Kısım Genişleme Alanımızda yükselecek fabrikalarımızda 15 bin yeni istihdam sağlanmasını öngörüyoruz. Böylece Konya Organize Sanayi Bölgemizdeki toplam fabrika sayısı bin 81'e, toplam istihdam ise 80 bine ulaşacak" şeklinde konuştu. - KONYA