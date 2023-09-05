Konya'nın Karapınar ilçesinde doğal ürünler yolcular tarafından ilgi görüyor

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Kesmez Mahallesi'nde kurulan tezgahlarda satılan doğal ürünler, yolcular tarafından tercih ediliyor. Tezgahlarda hırtlak, kavun ve karpuz gibi ürünler satışa sunuluyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Konya-Adana karayolu üzerinde tezgahlarda satılan doğal ürünler yolcular tarafından ilgi görüyor.

Karapınar ilçesine bağlı Kesmez Mahallesi sakinleri, yolun hemen kenarına kurdukları tezgahlarda tarlalarında yetiştirdikleri yörede "hırtlak" olarak bilinen olgunlaşmamış ham kavun denilen kelek ile karpuz ve kavunları satışa sunuyor. Doğal ürünler araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlardan rağbet görüyor.

Yol kenarında açtıkları tezgahta satış yapan Yusuf Umutlu, "Ürünler hem taze hem de lezzetli. Toprak yapısı, tohum ve iklimi nedeni ile ürünler bir hayli lezzetli. Bazı ürünleri kurak havada ve kumsal topraklarda yetişmesi lezzetli kılıyor. Sürekli müşterilerimiz var. Hayvan gübresi kullanıyoruz. 19 yıldır aynı yerimizde hizmet veriyoruz. Buradan gelip geçerken mutlaka bu bölgeye uğrarlar. Her gün tarlamızdan taze ürün hasat edip tezgaha koyuyoruz. Bazı ürünlerimizi özellikle de hırtlağı başka şehirlere de gönderiyoruz. Yoldan geçen ve bizi tanıyan, yıllardır alışveriş yapanlar var. Karayolunda olmamız tehlikeli olsa da dikkat edip satış yapıyoruz. Müşterilerimizin de güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Ürünler lezzetli ve doğal olduğu için tercih ediliyor" dedi.

Yol kenarındaki tezgahtan alışveriş yapan yolcular da, hırtlak, kavun ve karpuzları organik olduğu için aldıklarını belirttiler. - KONYA