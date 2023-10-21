Konya'nın Beyşehir ilçesinde elma hasadı devam ediyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinin son yıllarda elma üretimi ile ön plana çıkan Gölyaka Mahallesi'nde hasat devam ediyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, elma hasadının yapıldığı Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan yerleşim merkezlerinden Gölyaka Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli teknik personelle birlikte elma bahçelerinde incelemelerde bulunan ve bahçe sahiplerine hasat çalışmalarında kolaylıklar dileyen Özver, "Tüm çiftçilerimizin ve elma üreticilerimizin emeklerinin, çalışmalarının karşılığını aldıkları bol ve bereketli bir sezon diliyorum. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü olarak tüm ekiplerimizle birlikte sürekli olarak sahadayız ve üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Elma hasadı yapılan bahçelerimizde de üreticilerimizle buluştuk. Bu buluşmamızda üreticilerimizin varsa sorunlarını ve taleplerini dinledik. Meyve yetiştiriciliği konusunda gerekli teknik bilgileri kendileriyle paylaştık. Üreticimizin her daim yanında olduğumuzun bilinmesini bir kez daha tekrarlamak istiyorum" ifadelerine yer verdi. - KONYA