Konya'nın Ağustos Ayı İhracatı Arttı

Konya'nın Ağustos ayı ihracatı yüzde 1,80 artarak 293 milyon dolar oldu. İlk 8 aylık ihracat da yüzde 2,13 artışla 2,18 milyar dolara ulaştı.

Konya'nın ihracatı, Ağustos ayında yüzde 1,80 artarak 293 milyon dolar oldu. İlk 8 aylık ihracat da yüzde 2,13 artışla 2,18 milyar dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ağustos ayı ihracat verilerini açıkladı. İhracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 2023'ün 2. yarısında Konya'nın ihracat artışının devam ettiğini belirterek, " Türkiye'nin Ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artışla 21,6 milyar dolar oldu. Ocak - Ağustos dönemindeki 8 aylık ihracat ise 165 milyar dolara ulaştı. Konya'nın Ağustos ayında ihracatı yüzde 1,80 artışla 293 milyon 69 bin 485 dolar oldu. Konya, Türkiye ihracatından yüzde 1,58 pay alarak en çok ihraat yapan 10. şehir olmuştur. 2023 yılı ilk 8 aylık ihracatımız da yüzde 2,13 artarak 2 milyar 180 milyon dolara ulaşmıştır. Konya'nın son 12 aylık ihracat rakamı da 3 milyar 307 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Temmuz ayında gerçekleşen yüzde yüzde 37,29 artışın ardından Ağustos ayındaki artışla birlikte, 2023 yılının ikinci yarısında ihracat artışımız sürmektedir. Emeği geçen tüm tüccar, sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımızı kutluyorum" dedi. - KONYA