Konya Hazreti Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümü Törenlerine Hazır

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (KONESOB) Muharrem Karabacak, 07-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Hazreti Mevlana'nın 750'inci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinin Konya için oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, "Konyamızda temelleri atılan ve felsefesini ilke edinen Konyalı ahilerimiz, hazırlıklarını tamamladı ve şehrimizi en güzel şekilde temsil edecek" dedi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Türkiye'nin, dünyanın en önemli organizasyonları arasında yer alan 7-17 Aralık tarihlerinde Konya'da organize edilen Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) için Konyalı esnaf ve sanatkarların hazır olduğunu kaydetti. Başkan Karabacak, "Temeli Konya'da atılan ve Felsefesini ilke edinen Konyalı Ahilerimizle birlikte şehrimizin tanıtımına verdiğimiz önem ve değer her gün daha da artmaktadır. Bu yılda da yerli ve yabancı binlerce misafirlerimizi Şehrimizde en güzel şekilde ağırlayacağız. Bugüne kadar düzenlenen tüm organizasyonlarda üzerine düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getiren Esnaf ve Sanatkarlarımız, Vuslat Yıldönümü törenleri çerçevesinde de şehrimizin tanıtımına yine büyük katkı sağlayacaktır. Törenler için, hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Konyalı esnaf ve sanatkarlarımız, 'Gel' çağrısına kulak vererek şehrimize gelecek olan tüm misafirlerimizi, güler yüzle ve hoşgörüyle karşılayacaktır. Hazreti Mevlana'nın diyarı, Ahi Evran'ın makamı, inanç turizminin, hoşgörünün ve Selçuklu'nun başşehri olan Konyamızın misafirperverliğini tüm dünyaya en iyi şekilde gösterecek ve en güzel şekilde temsil edecek" dedi. - KONYA