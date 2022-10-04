Konya haberleri: Çeltik çiftçisi ücret artışından memnun

Konya gelişmesine göre Karabük'te, yaklaşık 500 dekar alanda ekimi yapılan ve 13.5 TL'den alımı yapılan çeltiğin hasadı başladı.

Karabük'te, yaklaşık 500 dekar alanda ekimi yapılan ve 13.5 TL'den alımı yapılan çeltiğin hasadı başladı.

Üreticilerin 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği çeltik, yoğun mesai harcanarak 180 günlük serüvenin ardından hasadı başladı.

Karabük'ün en büyük çeltik yetiştiricisi olan Halit Gömeç ve kardeşleri tarafından Cemaller köyü 106 bölgesinde 320 dekar alanda ekilen çeltikte yaptıkları hasadı römorklara yükleyerek kömürle çalışan kurutma makinelerine getiriyor. Hasat edilen çeltikler, nem oranlarının uygun seviyeye düşürülmesi açısından 60 derecelik ısıyla 'tahıl kurutma ve temizleme makinesi' ile yapılıyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine hasadın 12 gün gecikmeli başladığını belirten çeltik yetiştiricisi Halit Gömeç, 200 ton civarında ürün beklediklerini söyledi.

Gömeç, hasat edilen çeltiğin ilk önce kurutmaya götürüldüğünü ifade ederek, "Şuanda bu 26-27 nem. 15 neme düşürene kadar kurutma makinesinde kuruyacak ondan sonra ihtiyaca göre pirinç yaptırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hasadın yaklaşık 20 gün süreceğini kaydeden Gömeç, "Yağışlar olmadan 3-5 saat içerisinde kurutmayı doldurabilecek şekilde ara ara hasat ediyoruz" dedi.

Geçen yıl 4 TL olan çeltiğin fiyatının bu yıl 12.5-13.5 TL arasında satıldığını aktaran Gömeç, "Allah razı olsun hükümetimizden ve devletimizden. Bu fiyatı beklemiyordum. Güzel fiyat verdiler. Allah bereket versin. Çiftçi ürününü değerli bir şekilde satabildikten sonra, bir sonraki yıl toprağı işleyip yeniden ekebiliyor" diye konuştu. - KARABÜK