Konya haber | Konya'dan 28 ülkeye ihracat - Haberler

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Konya haber | Konya'dan 28 ülkeye ihracat

Konya haber | Konya'dan 28 ülkeye ihracat

Konya haberi... 2000 yılında Konya'da kurulan Mill Teknoloji, Avrupa ve Afrika kıtası dahil tam 28 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla kendini geliştirmeye devam ediyor.

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2000 yılında Konya'da kurulan Mill Teknoloji, Avrupa ve Afrika kıtası dahil tam 28 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla kendini geliştirmeye devam ediyor.

Mill Teknoloji; Fransa, İtalya, İspanya, Meksika, Venezuela, Fas, Cezayir ve Umman gibi birçok ülkeye değirmen, un, irmik ve yem makineleri ihracatı yapıyor. Yurt dışı ve fuar ziyaretlerine verdiği önemle ihracat hacmini artırmaya devam eden şirket, Fas, Cezayir ve İtalya'da bulunan ofisleri ile dünyaya daha kolay entegre oluyor. TurkishExporter ile ihracat hacimlerini artırdıklarını dile getiren Mill Teknoloji Genel Müdürü Mehmet Dikkaya, ihracattaki bu gelişmelerin Türkiye'nin imajına olumlu katkı yaptığını söyledi. Dikkaya, ihracatın ülkeye döviz girdisi yapması açısından önemli olduğunun altını çizdi. Fiziki temasların yanında e-ihracatla da güçlerine güç kattıklarını dile getiren Dikkaya, en büyük ihracat potansiyelinin ise Afrika'da olduğunu dile getirdi.

Herkes için kolay ve hızlı ticaret

Konya'daki fabrikalarında ortalama 60 kişiye istihdam sağlandığını ifade eden Dikkaya, e-ihracatın herkesin en kolay ve en hızlı ticaret yapabileceği bir yer olduğunu, bunun için Turkishexporter'ı tercih ettiklerini söyledi. Turkishexporter'la daha fazla talebe ulaştıklarını belirten Dikkaya, bu sayede ihracatlarına güç katmaya başladıklarını açıkladı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İhracat Fransa Afrika Konya Ekonomi Haberler

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