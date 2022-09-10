Konya haber... Konya Büyükşehir'in toplu ulaşım filosu yeni araçlarla güçleniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni otobüslerle toplu ulaşım filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, " Türkiye'nin en güzel otobüslerini şehrimize kazandırmaya devam ediyoruz. Son gelen 16 otobüsle birlikte yeni otobüs sayımız 51'e ulaştı. Konyalı hemşehrilerimize ulaşımda en kaliteli hizmeti sunmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım filosunu güçlendirmek için 9 solo, 7 körüklü olmak üzere 16 yeni otobüsü daha teslim aldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, coğrafi olarak Türkiye'nin en büyük ili olan Konya'da insanların hayatını etkileyecek en önemli konulardan birisinin de toplu ulaşım faaliyetleri olduğunu söyledi. Toplu ulaşımda kaliteyi ve konforu artırmak için daha önce anlaşmaya varılan 91 otobüsün peyder pey gelmeye devam ettiğini söyleyen Başkan Altay, "Son olarak dün 9 solo, 7 körüklü olmak üzere 16 yeni otobüsümüz daha geldi. Türkiye'nin en güzel otobüslerini şehrimize kazandırmaya devam ediyoruz. Son gelenlerle birlikte yeni otobüs sayımız 51'e ulaştı. Konyalı hemşehrilerimize ulaşımda da en kaliteli hizmeti sunmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yeni gelen otobüslerimiz de plaka işlemlerinin ardından hızlıca hizmete alınacak. Her ay yeni otobüslerimiz gelmeye devam edecek. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Otobüs tarifesi yeniden düzenlendi

Öte yandan 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlayacak olmasıyla birlikte 12 Eylül Pazartesi gününden itibaren yolcu yoğunluğu olan hatlara ilave seferler verildiği bilgisini de paylaşan Altay, "Otobüs tarifemiz yeniden düzenlendi. Toplu ulaşımı kullanan hemşehrilerimiz yeni otobüs ve tramvay sefer saatlerini ATUS web sayfasından ve mobil uygulamamızdan takip edilebilecek" diye konuştu. - KONYA