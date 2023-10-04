Konya Eylül Ayında Tarihinin En Yüksek İhracat Rakamına Ulaştı

Eylül ayında tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına imza atan Konya yüzde 12,1 artışla 328,3 milyar dolar ihracat yaptı. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, ihracatın artışını değerlendirerek Konya'nın başarısını vurguladı.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, kentin eylül ayında ihracatını yüzde 12,1 oranında artmasında katkısı olan sanayici ve tüccarları tebrik etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) eylül ayı ihracat verilerine göre Konya'nın ihracatı, 12,1 artışla 328,3 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin ihracatını yüzde 0,3 artırdığı eylülde Konya, Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 1,7 pay aldı. İlk 9 aylık ihracatta yüzde 3,3 artışla 2 milyar 508 milyon dolara ulaşırken, Konya en çok ihracat yapan 10. şehir oldu.

Başkan Öztürk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Eylül ayında, Konya tarihinin en yüksek ihracat rakamını gerçekleştirmesi memnuniyet vericidir. İhracatçı firma sayısıyla Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden Konya'nın, daha yüksek oranda ihracat artışı gerçekleştirmesi için firmalarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. İhracatta yeni bir rekor kırmasına katkı sağlayan tüm tüccar, sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımızı kutluyorum."