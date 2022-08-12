Konya ekonomi haberi | Konya'da 'Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri' başladı

Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri", Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cuma namazı sonrası yaptığı duayla başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, pazar gününe kadar çok sayıda etkinlik ve indirimle devam edecek Tarihi Bedesten Günleri'nin bereketli olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" başladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Kapu Camii'nde kıldırdığı cuma namazının ardından bedesten içerisinde Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duası ile yapılan açılışa Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, esnaflar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol mensupları daha sonra misafirlere aşure ikramında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, 2 bin yıldır ticaretin merkezi olan tarihi bedestende ticaretin canlanması için yaptıkları etkinliğin hayırlı olmasını diledi. Başkan Altay, "Tüm Konyalı hemşehrilerimi, yakın illerdeki vatandaşlarımızı ve şehrimizi ziyarete gelen herkesi çok sayıda etkinliğin ve indirimlerin gerçekleşeceği tarihi bedestendeki bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Alışveriş günlerimiz bedesten esnafımıza ve şehrimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri çerçevesinde söyleşiler, sokak müzisyenleri, temsili kıyafetlerle tarihi canlandırmalar, sanat uygulamaları, mehteran topluluğu konserleri, Bedesten Çarşısı fotoğraf sergisi ve Tarihi Kostümler sergisi yapılacak. Ayrıca etkinlik süresince unutulmaya yüz tutmuş meslekler de yeniden hatırlatılacak. Esnafın yüzde 30'a varan indirimler yapacağı "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri", 14 Ağustos Pazar gününe kadar 10.00-23.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. - KONYA