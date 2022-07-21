Konya ekonomi: Beyşehir'de ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri sürüyor - Haberler

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Konya ekonomi: Beyşehir'de ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Konya ekonomi: Beyşehir'de ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri sürüyor

Konya haberi: Konya'nın Beyşehir ilçesinde farklı ürünlerin ekilişinin yapıldığı alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri devam ediyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde farklı ürünlerin ekilişinin yapıldığı alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri devam ediyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler, yaz döneminin gelmesiyle sahaya çıkarak ay çiçeği, mısır ve sebze ekili tarlalarda hastalık ve zararlı kontrollerine hız verdi. Tarlalarda yetiştirilen ürünlerin gelişimlerini mercek altına alarak inceleyen ekipler çiftçileri de bilgilendiriyor. Ekipler, ilçede yağlık ayçiçeği ekimi yapılan alanlarda yaptıkları hastalık ve zararlı kontrolleri esnasında makro ve mikro tespitlerin görsellerini de kurumun resmi sosyal medya hesabından paylaşarak takip eden çiftçileri ürün kaybına karşı uyarıyor, gerekli tavsiyelerde bulunuyor. Ekipler ayrıca hububat hasadının devam ettiği bu günlerde özellikle bu tarlaların yakınındaki sebze, meyve, ayçiçeği vb. ürünleri yetiştiren çiftçileri de kırmızı örümcek popülasyonlarındaki artışa karşı dikkatli olmaları hususunda uyarıyor. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık Beyşehir Konya Ekonomi Haberler

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