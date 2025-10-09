Konya'da Yeni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İçin Protokol İmzalandı

Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) ile Konya Ticaret Odası Vakfı arasında Arsa Tahsis İadesi Protokolü imzalandı. Protokol ile birlikte KTO Vakfı'ndan KOS'a geçen arsaya yeni bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapılacak. Böylece bölgedeki eğitim yatırımı sayısı 7'ye yükselecek.

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) Başkanı Mustafa Büyükeğen ile Konya Ticaret Odası Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Özkaymak arasında imzalanan protokol ile vakfın Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan arsası, Konya OSB'ye devredilecek ve bu alana Rahim Özkaymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapılacak. Bu okul ile birlikte KOS'taki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sayısı 2'ye, toplam eğitim yatırımı da 7'ye yükselecek.

İmza töreninde konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, eğitim alanında yapılan yatırımlarla Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin bir eğitim kampusu haline geldiğini, bölgedeki eğitim kurumlarında 2 bin 870 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Mesleki eğitimin kendileri için çok önemli olduğunu, insana yapılan yatırımın hiçbir zaman boşa gitmeyeceğinin altını çizen Başkan Büyükeğen, "Bölgemizde şu anda bir anaokulumuz, meslek lisemiz, mesleki eğitim merkezimiz ve bir meslek yüksekokulumuz var. Bu dört okulumuzda 2 bin 870 öğrencimiz hali hazırda eğitim görüyor. İki meslek yüksekokulumuzun da yapımı devam ediyor. Bugün imzaladığımız protokolle de, Konya Ticaret Odası Vakfı'mıza ait olan arsa ve üzerindeki binası, yeni bir meslek lisesi yapılmak üzere OSB'mize devredildi. İnşallah buraya en kısa zamanda Rahim Özkaymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizi kazandıracağız. Eğitime verdikleri bu çok kıymetli katkı için Konya Ticaret Odası Vakfı'mıza ve Özkaymak ailemize teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Konya Ticaret Odası Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Özkaymak da, Konya sanayisi için kritik öneme sahip olacak olan böylesine bir yatırıma katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Özkaymak ailesi olarak mesleki eğitime büyük önem verdiklerini aktaran Adnan Özkaymak, "Babamız rahmetli Rahim Özkaymak, hayatı boyunca eğitime, çalışmaya ve üretmeye büyük önem verdi. Konya sanayimizin geleceğini oluşturacak gençlerimizi yetiştirecek bir okulun arsasını tahsis etmek ve bu okulda onun ismini yaşatmak bizim için büyük mutluluk kaynağı. Konya Organize Sanayi Bölgemize, bu duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Yapılacak olan bu okul, şehrimizin üretim gücüne katkı sağlayacak gençleri yetiştirecek ve Konya sanayisine değer katacak önemli bir eğitim yuvası olacaktır" şeklinde konuştu.

İmza töreninde, Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Necip Çimen, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koçak, Bölge Müdürü Vahit Türkyılmaz ve Konya Ticaret Odası Vakfı Başkan Vekili Bahattin Canbilen de yer aldı. - KONYA